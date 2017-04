Das ist eine fausdicke Überraschung. Erfolgstrainer Gerhard Müller zieht sich bei den Volleyballern des SSV 80 Gardelegen zurück.

Gardelegen l Nach dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte - dem Aufstieg in die 3. Liga - hat der Erfolgscoach, der die meisten Spieler des Teams schon seit der Jugend trainiert hat, am Freitag völlig überraschend seinen Hut genommen. Die Nachfolge Müllers übernimmt dessen bisheriger Co-Trainer Lucien Braune. Dies bestätigte die Volleyball-Abteilung des SSV 80 Gardelegen auf Nachfrage der Volkstimme in einer Pressemitteilung.

„Ab der kommenden Saison wird Lucien Braune die Mannschaft als alleiniger Trainer führen. Routinier Gerhard Müller zieht sich aus Altersgründen zurück und macht damit Platz für den Trainer-Nachwuchs“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Gerhard Müller selbst äußerte sich ebenfalls zu seinem Rückzug: „Ich habe mit den Jungs viele schöne Jahre erlebt, denn den Kern der Mannschaft habe ich seit der 3. Klasse begleitet. Es macht mich wirklich stolz, was die Jungs für eine Entwicklung genommen haben. Mit dem Aufstieg in die Dritte Liga wird nun ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen und es ist an der Zeit den Trainer-Staffelstab an die Jugend weiterzugeben“, erklärte Müller.

Lucien Braune, der seit drei Jahren als Spieler und Trainer beim SSV aktiv, ist im Besitz der B-Lizenz, der für die Dritte Liga notwendig ist.

Bilder Christoph Liebsch ist einer von zwei Neuzugängen beim SSV 80 Gardelegen. Foto: Verein/Michael Jacobs



Neu in der Mannschaft des SSV 80 Gardelegen ist Steffen Hendrysiak. Foto: Verein/Michael Jacobs



Der neue Coach darf sich übrigens auch über zwei neue Spieler freuen. Die Gardelegener werden zur neuen Saison von Steffen Hendrysiak und Christoph Liebsch unterstützt. Beide waren zuletzt beim USC Magdeburg in der 3. Liga aktiv.

Christoph Liebsch ist 22 Jahre alt und wohnt in Magdeburg. „Beim USC habe ich auf der Mitte gespielt, was aber nicht meine Stammposition ist. Eigentlich möchte ich als Diagonalangreifer oder auch Außenspieler agieren“, verrät Liebsch.

Steffen Hendrysiak ist hingegen für die Gardelegener kein Unbekannter, denn es stand bereits vor drei Jahren ein Wechsel im Raum. „Damals habe ich für Fortuna Ballenstedt gespielt, als die Anfrage aus Gardelegen kam. Dann wurde ich jedoch vom USC angesprochen“, berichtet der 30-jährige Mittelblocker. „Die Gardelegener haben eine super Mannschaft zusammen“, freut sich Hendrysiak schon jetzt auf die kommende Spielzeit.

Auch SSV-Kapitän Arne Kreißl freut sich über die Neuzugänge. „Ich denke, beide Spieler werden uns auf jeden Fall weiterhelfen. Zudem wird dadurch natürlich auch der Konkurrenzkampf größer“, so Kreißl mit Blick auf die Verstärkungen des Gardelegener Kaders.