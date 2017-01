Mannschaftskapitän Arne Kreißl und seine Teamkollegen wollen sich am Sonnabend in der Regionalliga vor eigenem Publikum zum nächsten Sieg schmettern. Foto: Thomas Koepke

Ein echtes Spitzenspiel steht für die Volleyballer des SSV 80 Gardelegen auf dem Programm.

Gardelegen l Der Regionalliga-Spitzenreiter empfängt in der heimischen „Willi-Friedrichs“-Sporthalle den derzeitigen Tabellendritten, KSC ASAHI Spremberg.

In der Tabelle liegt nur der VfK Berlin-Südwest zwischen beiden Mannschaften. Dieser hat allerdings schon eine Partie mehr absolviert, so dass die vermeintlich beiden stärksten Mannschaften der Liga aufeinander treffen. Dies dürfte erneut zahlreiche Zuschauer in den Gardelegener Volleyball-Tempel locken.

Erfolgsdruck liegt bei den Gästen

Aus sportlicher Sicht liegt der Druck deshalb eindeutig bei den Gästen aus Spremberg. Wollen sie noch ernsthaft in den Titelkampf eingreifen, müssen sie die Spitzenpartie möglichst deutlich gewinnen. Nur dann könnten sie noch versuchen, den derzeit deutlichen Acht-Punkte-Vorsprung des SSV aufzuholen. Die Gardelegener werden dies aber ganz sicher verhindern wollen.

Die Altmärker würden ihrerseits mit einem Sieg einen gewaltigen Schritt in Richtung Titel machen. Sie haben neben dem Heimvorteil übrigens auch noch das Glück, besser im Spielrhythmus zu sein. Immerhin gewann der SSV-Sechser in der Vorwoche sein Auswärtsspiel in Königswusterhausen, während die Spremberger kein Punktspiel bestritten.

Die Vorzeichen sprechen also allesamt für die Gardelegener, aber eine Sieggarantie ist dies natürlich nicht.