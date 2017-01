Der Ball für die Schülerinnen und Schüler im Harzkreis rollt wieder. Am Mittwoch startet die 56. Auflage des „Turnier der Tausend“.

Halberstadt/Wernigerode (ige) l Der Kreisfachverband Fußball Harz beginnt in dieser Woche das traditionelle „Turnier der Tausend“. Mit 105 Meldungen verzeichneten die Organisatoren um KFV-Präsident Detlef Rutzen einen neuen Teilnehmerrekord, durch Absagen hat sich das Feld inzwischen auf aktuell genau 100 Mannschaft reduziert. Gespielt wird in allen Klassenstufen – von den Grundschülern der 3. und 4. Klasse bis zu den Gymnasiasten und Berufsschülern der 13. Klasse. Für die Grundschule finden wieder extra Turniere in Wernigerode statt, das Starterfeld der 4. Klasse ist hierbei das größte aller Klassenstufen.

Von Mittwoch bis Freitag geht es jeweils morgens um 8 Uhr los. Meist wird in einer Staffel gespielt, im Modus „Jeder gegen jeden“ über zehn Minuten. Als Spielstätten dienen in Halberstadt die „Völkerfreundschaft“ (unter der Leitung von Burghardt Knobbe, Sebastian Knobbe, Hans-Werner Meves und Brigitte Przystawik) und das FSZ (Frank Maurer, Hansi Kunze, Peter Fichtner und Max Grüning), in Wernigerode wird in der Stadtfeld- (Anja Wagner, Lothar Allwardt, David Duerr, Olaf Mnich, Norman Hauptmann und Manuel Thaus) und in der Kohlgartenhalle (Lothar Allwardt, Karsten Salaske, Sandra Wedrich) gespielt. Als Schiedsrichter fungieren in den vier Hallen Kevin Breiting, Luke Ferdenus, Justus Knackowski, Albert Blank, Moritz Winter, Jonas Pohl, Johannis Bieder, Sarah Hartmann, Felix Huth und Günter Möser.

In den unteren Klassenstufen sind bis zu jeweils sieben Mannschaften gemeldet. Für die Klassenstufe 9 gehen neun Teams in zwei Staffeln an den Start. In 20 Begegnungen wird im Freizeit- und Sportzentrum die beste Schule ermittelt.

Bilder Bei den dritten Klassen lieferten sich im Vorjahr die Grundschule „Anne Frank“ (grüne Trikots) und die Evangelische Grundschule „Sankt Lauren...



In der Klassenstufe 10 sind auch neun Schulen gemeldet, nachdem das Fallstein Gymnasium aus Osterwieck seine Vertretung zurückgezogen hat. Die Klassenstufen 12 und 13 spielen am Freitag gemeinsam in der „Völkerfreundschaft“. Neben den drei Gymnasien aus Halberstadt und Osterwieck sind vier Teams aus der Berufsschule Böhnshausen dabei.