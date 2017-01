Die Frauenmannschaft des HT 1861 Halberstadt hat weiter einen äußerst erfolgreichen Lauf.

Halberstadt (fbo) l So eine Erfolgsserie im Halberstädter Damenhandball ist lange her. Es war Oktober, als die HT-Frauen ihre letzte Niederlage kassierten. Inzwischen sind es allein in der Liga sieben siegreiche Partien nacheinander.

War die erste Halbzeit noch insgesamt ausgeglichen, dominierten die Halberstädterinnen die zweite in allen Belangen. Mit Spielbeginn sahen die Zuschauer in der Sporthalle „Völkerfreundschaft“ ein temporeiches Handballspiel, in dem beide Mannschaften zielstrebig den Abschluss suchten. Klare Vorteile über die gesamte Spielzeit hatten die HT-Frauen auf der Torhüterposition. Sowohl Christine Zabel als auch Marleen Loß zeigten sich gut aufgelegt und parierten zahlreiche Würfe der Gäste. So erarbeiteten sich die Gastgeberinnen über einen Blitzstart von 5:1 bis zur Halbzeit eine solide 13:10-Führung.

Auch kritische Phase wird gemeistert

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielten die Halberstädterinnen vier Tore in Folge (17:10). Trotz der klaren Führung war deutlich zu spüren, dass sich die Gäste gegen die drohende Niederlage stemmten. Eine kritische Phase mussten die Vorharzerinnen noch überstehen. Eine doppelte Unterzahl nutzten die Gäste, um auf 17:14 zu verkürzen. HT- Trainer Denis Schmid reagierte mit einer Auszeit, die Wirkung zeigte. Josephine Sawall, Heike Kayser und Ina Richter übernahmen die Verantwortung auf dem Spielfeld und die Halberstädterinnen zogen auf beeindruckende Weise über das 21:15 bis zur 51. Spielminute auf 24:15 davon. In den letzten zehn Spielminuten war der Widerstand der Gäste gebrochen und die HT-Frauen spielten souverän zu Ende.

Denis Schmid war die Freude über den Heimerfolg anzumerken: „Das war eine sehr beeindruckende, mannschaftlich geschlossene Leistung. Die Einstellung war vorbildlich, die Abwehr hat kompakt und kämpferisch verteidigt und im Angriff ist es gelungen, mit aller Entschlossenheit den Abschluss zu suchen. Und auch die Chancenverwertung war in Ordnung. Ich bin sehr zufrieden und hoffe, dass wir diesen Schwung mit in die nächsten Spiele nehmen können.“

Für den SV Anhalt Bernburg II ging es nach der Niederlage prompt wieder einen Rang hinunter, da das Topteam aus Ilsenburg seine Heimpartie erwartunsggemäß gewann.

Am Sonntag ist der HT beim Schlusslicht SpG Harz II zu Gast (13 Uhr). Alles andere als ein deutlicher Auswärtserfolg beim bisher punktlosen Tabellenletzten käme einer großen Überraschung gleich.

HT 1861 Halberstadt: Zabel, Loß – Mona (1), Richter (4), Sawall (4), Fröhlich (5), Konitzer (2), Möller (6), Vieth, Kayser (4), Stachowiak, Argiriou (2).