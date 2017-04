Mit der großartigen Unterstützung der eigenen Fans haben die C-Junioren des VfB Germania bei TuS Magdeburg-Neustadt 7:5 (3:2) gewonnen.

Halberstadt l Im Spitzenspiel der Verbandsliga hatten die C- Junioren des VfB Germania Halberstadt gegen den Tabellenzweiten TuS Neustadt in Magdeburg das glücklichere Ende für sich. Den 50 Zuschauern bot sich, in diesem Spiel der besten Defensivreihen der Liga, ein unglaubliches Offensivspektakel mit zwölf Toren.

Germania konnte mit Windunterstützung zunächst das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte verlagern und nahm damit das hohe Risiko der Tempogegenstöße in Kauf. So geschehen auch gleich in der vierten Spielminute. Nach verpassten Gelegenheiten von Nick Schmitz und Julian Dahlhaus, vollendete Magdeburgs Torjäger Phillip Gödecke gleich den ersten Konterangriff zum 1:0. Fünf Minuten später antwortete Ian Pannhausen per direktem Freistoß aus 25 Metern mit dem 1:1. Beide Mannschaften spielten ihre Offensivkraft voll aus. Es entwickelte sich ein schnelles und intensives Spitzenspiel.

Zwischen der 24. und der 27. Minute mussten beide Teams kuriose Treffer gegen sich hinnehmen. Zunächst prallten im Halberstädter Strafraum mehrere Spieler aneinander und gingen zu Boden, da das Spiel ohne Unterbrechung fortgesetzt wurde, reagierte Stürmer Gödecke am schnellsten und schob den Ball zum 2:1 in die Maschen. Torhüter Pascal Sparwasser zog sich in dieser Szene eine Kopfverletzung zu, konnte nach Behandlung aber weiter spielen. Im direkten Gegenzug „revanchierten“ sich die Neustädter aus sehr spitzem Winkel mit einen sehr unglücklichen Kopfballeigentor zum 2:2. Kurz vor dem Pausenpfiff kam Julian Dahlhaus am Rande des Strafraumes zu Fall und erhielt einen Elfmeter, den Lukas Brandt zur 3:2-Führung verwandelte.

Direkt nach Wiederanpfiff griffen die Gastgeber massiv an. Halberstadt wehrte diesen Angriff mit Mühe ab und konterte durch Diego Perez Soza über die linke Seite bis zur Grundlinie. Von dort wurde Marcus Grund mustergültig bedient und vollendete zum 2:4. Zwei Minuten später hatten die druckvollen Angriffswellen der Magdeburger Erfolg – 3:4.

Danach stachen auch die Flügelkombinationen des Tabellenführers. Dahlhaus von links auf Grund und Schmitz von rechts auf Janne Hartmann sorgten mit den Toren zum 3:5 und 3:6 für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch nach weiteren guten Möglichkeiten auf beiden Seiten gelangen TuS sechs Minuten vor Spielende die Tore zum 4:6 und 5:6 und der Spielausgang war wieder völlig offen. Als in der zweiten von drei Nachspielminuten Jan Allner einen Pass von Dahlhaus zum 5:7 nutzte, stand der Sieger dieses unglaublichen Fußballspiels fest.

Trainer Thomas Waldow freute sich mit den C-Junioren: „Wir hatten in einem überaus fairen Spitzenspiel beim Tabellenzweiten das glücklichere Ende für uns und fahren stolz mit sieben Punkten Vorsprung bei verbleibenden vier Punktspielen zurück.“ Auch die nächste Auswärtsaufgabe beim 1.FC Lok Stendal wird den jungen Germanen wieder alles abverlangen.

VfB Germania Halberstadt: Sparwasser - Mona, Pannhausen, Brandt, Walz, Schmitz, Allner, Hartmann, Perez Soza (Hartung), Dahlhaus, Grund.

Tore: 1:1 Ian Pannhausen (11.), 2:2 Moritz Krause (Eigentor/ 27.), 2:3 Lucas Brandt (FE/ 34.), 2:4, 3:5 Marcus Grund (36., 40.), 3:6 Janne Hartmann (46.), 5:7 Jan-Erik Allner (70.+1); Schiedsrichter: Marcel Hosenthien; Zuschauer: 50.