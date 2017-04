Nach elf Heimspielen ohne Pleite in der Verbandsliga hat der Haldensleber SC seine erste Niederlage im Waldstadion hinnehmen müssen.

Haldensleben l Das Team von Ingo Herrmanns verlor gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 0:2 (0:0). Nach einem sehr guten Verbandsliga-Punktspiel gewannen die Gäste aus Halle in der Schlussphase des Spiels mit 0:2 Toren. Über weite Strecken schenkten sich beide Mannschaften nichts auf dem Platz und es gab Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.

In der ersten Viertelstunde sollte sich das Spiel zwischen den Strafräumen abspielen, doch dann tauchte Halles Tobias Cramer (15.) frei vor HSC-Schlussmann Christopher Helmecke - der heute den gesperrten Florian Switala vertrat- auf, fand aber in Helmecke seinen Sieger. Im Gegenzug setzte der HSC durch Tim Girke (16.) ebenfalls seinen ersten Torschuss ab, dieser ging aber noch deutlich über das Gehäuse von Norbert Guth.

Halle lässt zwei Topchancen aus

In der Folge nahmen die Gäste aus Halle das Spiel in die Hand und erspielten sich gleich zwei riesen Möglichkeiten. Die erste hatte abermals Tobias Cramer (23.), der aus 20 Metern die Querlatte traf. Die zweite schien noch deutlicher, als nach einer Flanke Batoure (34.) völlig frei zum Kopfball kam und das Leder nur Zentimeter am Pfosten vorbei setzte. In dieser Phase hatte der HSC etwas Glück, dass er nicht in Rückstand lag. Aber nur fünf Minuten später sollte der HSC die eigene große Chance zur Führung bekommen. Tobias Herrmann (39.) wurde schön frei gespielt und lief auf Norbert Guth zu, doch der Hallenser Keeper blieb Sieger im Duell gegen den HSC-Stürmer. Somit blieb es beim torlosen Remis beider Mannschaften zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das Niveau nochmal etwas erhöhen und es entwickelte sich ein starkes Punktspiel beider Mannschaften. Der HSC kam deutlich zielstrebiger aus den Kabinen und sollte sich reihenweise gute Chancen erspielen. Die erste hatte Tobias Herrmann (53.), der nach einer scharfen Flanke von Benjamin Sacher knapp am Ball vorbei rutschte. Nur eine Minute später fasste sich Tim Girke (54.) ein Herz und zog aus 25 Metern ab, doch er traf mit seinem Schuss nur den Pfosten.

HSC nun immer besser

Als der HSC immer druckvoller wurde, zeigten sich die Gäste das erste mal im zweiten Durchgang vor dem HSC-Tor. Aber die Schussversuche von Cramer und Batoure (63.) entschärfte Helmecke. Danach wieder der HSC: Ein schön getretener Freistoß von der linken Seite durch Tim Girke (76.) ging an die Querlatte und den zweiten Versuch bekam Carsten Madaus, doch dessen super Schuss entschärfte Nobert Guth mit einer sehenswerten Glanzparade. Der HSC verpasste es in dieser Phase ganz klar in Führung zu gehen.

So kam es dann, wie es kommen musste. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite fand die Flanke den Kopf von Gerson Sachs (82.), der unhaltbar ins Tor köpfte. Nun warf der HSC alles nach vorn und agierte mit drei Spitzen, doch der verdiente Ausgleichstreffer sollte nicht mehr fallen.

In der Nachspielzeit machten die Gäste dann alles klar und nach einem Konter traf Batoure (90.+3) zum 0:2-Endstand.

Somit war die erste Heimniederlage für den HSC perfekt und die „Blau-Gelben“ mussten sich nach großem Kampf und vielen vergebenen Chancen den Gästen aus Halle geschlagen geben.

Diese Leistung sollte aber Mut machen für das kommende Auswärtsspiel am Samstag bei Fortuna Magdeburg.

Haldensleber SC: Helmecke - Ca. Madaus, Markstein, Ch. Madaus, Schendel - Schiefer (84. Yemchuk), T. Girke, Hevekerl (72. Schütte), Sacher - Hasse, Herrmann.

Torfolge: 0:1 Sachs (82.), 0:2 Batoure (90.+3).