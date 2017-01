Andre Beck (links) und der SV Irxleben unterlagen am Sonnabend dem Oberligisten SV Merseburg 99 in Barleben mit 1:4. Das Tor für den SVi schoss Steven Hahn. Foto: Christian Meyer

Der SV Irxleben hat am Sonnabend sein erstes Testspiel im Hinblick auf die kommende Rückrunde in der Landesliga ausgetragen.

Barleben l In Barleben traf die Mannschaft von Thomas Sauer auf den Oberligisten SV Merseburg 99 und verlor nicht unerwartet mit 1:4 (0:1). Nach einigem Hin und Her im Vorfeld – eigentlich wollte der Oscherslebener SC gegen den SV Irxleben testen, sagte dann aber kurzfristig ab – war das erste Vorbereitungsspiel durchaus ein Erfolg für den SVI.

Der Landesligist machte über weite Strecken seine Sache ordentlich und wurde darauf hingewiesen, was bis zum ersten Pflichtspiel am 18. Februar in Schönebeck noch zu verbessern ist. Thomas Sauer war jedenfalls „zufrieden. Es war das erwartete Spiel mit viel Ballbesitz für den Gegner. Wir haben versucht, auch in Drucksituationen die Dinge spielerisch zu lösen“, blickt Irxlebens Trainer zurück. Bis zur 39. Minute hielt seine Mannschaft das torlose Remis, dann traf Melvin Göhlke zum 0:1-Halbzeitstand.

„Wir haben aus dem Spiel heraus keine klare Torchance zugelassen, allerdings haben individuelle Fehler im Spielaufbau zu zwei Gegentoren im zweiten Durchgang geführt“, erklärt Sauer. Doch nicht nur der SVI leistete sich Fehler, auch der Oberligist. In der 53. Minute verlor Merseburg 30 Meter vor dem eigenen Tor unbedrängt den Ball. Steven Hahn spielte ihn raus auf Paul Stier, dessen Flanke Hahn mit letztem Einsatz zum Ausgleich verwandelte.

Die Merseburger, immer wieder angetrieben von Kapitän Martin Fiebiger, erhöhten nun die Schlagzahl, doch der erneute Führungstreffer fiel trotz der starken linken Seite um Dimitrios Komnos vorerst nicht. Erst nach einer Ecke und einem Traumtor von Hovhannisyan, der den Ball brachial unter die Latte schoss, war der Oberligist wieder in der Erfolgsspur.

Ein Ballverlust von Andre Beck und eine Einzelaktion von Komnos führten schließlich zu den Gegentreffern drei und vier für den SV Irxleben.

Torfolge: 0:1 Melvin Gohlke (39.), 1:1 Steven Hahn (52.), 1:2 Frunze Hovhannisyan (70.), 1:3 Oliver Seidl (75.), 1:4 Dimitrios Komnos (85.).

SR: Julien-Rene Franke.