Bei schönem Winterwetter am Wochenende starteten erste Mannschaften in die Testphase vor der Rückrunde.

Magdeburg l Der Oscherslebener SC und SV Irxleben nutzten dabei die Magdeburger Kunstrasenplätze. Für den OSC endete der Auftritt bei der Reserve von Fortuna Magdeburg (Landesklasse, Staffel 2) am Sonnabendvormittag mit einer deutlichen 1:6-(1:2)-Niederlage.

Den frühen Rückstand durch einen Treffer von Andreas Städtke (13. Minute) konnte der OSC-Torjäger vom Dienst, Sebastian Huth, in der 18. Minute noch egalisieren. In die Pause ging es nach einem Treffer des Magdeburgers Christian Schulz mit dem 2:1 aus Sicht der Gastgeber. Patrick Karg (53., 73.), Christian Niewand (77.) und Martin Röder (87.) machten den Endstand in Hälfte zwei perfekt. Für die Oschersleber sicherlich kein Traumergebnis gegen den Tabellenvierten der Staffel 2, aber noch einmal ein aufschlussreicher Test, bevor es am Sonnabend – wenn die Platzbedingungen es zulassen – zum wichtigen Nachholspiel gegen die SG Darlingerode/Drübeck kommt.

Weitaus freundlicher liest sich das Endergebnis des SV Irxleben beim TuS Magdeburg-Neustadt. Der Landesligist aus der Börde setzte sich beim Landesklasse-Vertreter (Achter der Staffel 2) mit 6:1 Toren durch, auch wenn er nicht auf ganzer Linie überzeugte. Paul Stier eröffnete nach Flanke von Tino Ahlemann von der rechten Seite den Torreigen in der zehnten Minute. Steven Hahn legte vor der Pause nach (39.). Auf das 3:0 von Daniel Halangk (65.) antworteten die Gastgeber mit dem Ehrentreffer durch Simon Springer (68.). Phillip Kölling (75.) sowie Timo Lange mit einem Doppelpack (76., 83.) schraubten dann innerhalb von nur acht Minuten den Endstand auf 6:1.