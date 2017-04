Am Sonnabend erwartet der SV Irxleben den SV Medizin Uchtspringe in der Landesliga.

Irxleben l „Keine Spieler, keine Sorgen“ – unter diesem Motto hat der SV Irxleben am vergangenen Spieltag einen 3:1-Sieg in Letzlingen eingefahren. Ähnlich lautet die Devise auch am heutigen Sonnabend im Landesliga-Heimspiel gegen den SV Medizin Uchtspringe. Während sich andere Trainer schon bei zwei, drei Spielerausfällen vor Verzweiflung die Haare raufen, bleibt Thomas Sauer auch bei neun, zehn oder elf völlig gelassen. Nach knapp zwei Jahren beim SV Irxleben weiß der Coach, dass er sich auf jeden seiner Spieler verlassen kann – eben auch auf die „Nachrücker“ im Ernstfall. Nicht immer wird dann gleich ein 3:1-Sieg eingefahren wie zuletzt, aber zumindest der Einsatz stimmt in den meisten Fällen. „Mit dem Ergebnis letzte Woche bin ich sehr zufrieden, denn bei unserem Personalmangel war das nicht zu erwarten. Grundsätzlich muss man aber feststellen, dass es ein Spiel auf schlechtem Landesliganiveau war. Letzlingen hat versucht, mit langen Bällen zu arbeiten und Einwürfe und Freistöße rauszuholen. Wir haben das gut verteidigt und in der ersten Halbzeit auch unsere Chancen genutzt. In der zweiten Hälfte gab es dann einen Konzentrationsbruch. Hinten standen wir gut, aber wie wir versucht haben die Gegner auszuspielen, das war nicht so schön. Es gab zu viele einfache Fehlabspiele, oft sind wir ins Abseits gelaufen.“

Das soll heute, Anpfiff im Wildparkstadion ist um 15 Uhr, besser werden. Dabei fehlen mit Bruchmüller, Halangk, Kotulla, Krüger, Langwinski, Partsch, Plate, Stier, Tietz und Voigt erneut zahlreiche Akteure. „Aber gegen Medizin haben wir etwas gutzumachen. Meiner Meinung nach war unser Sieg im Hinspiel etwas unverdient. Das wollen wir jetzt geraderücken. Uchtspringe ist aber ein schwieriger Gegner für uns, der eine gesunde Aggressivität an den Tag legt. Da müssen wir uns erstmal durchsetzen und ein Tor machen. Ich gehe aber davon aus, dass wir dieses Mal mehr spielerische Akzente setzen als im Hinspiel und letzte Woche“, so Sauer. SR: Amin Hamidi