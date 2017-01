Die Nordliga-Männer des SV Irxleben haben am Sonnabend ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen.

Irxleben (cme/jhe) l Das Team von Trainer Peter Pysall unterlag dem Post SV Magdeburg II mit 20:23 (11:13). Am Samstag gastierte der Post SV Magdeburg II als Dritter beim Tabellenführer aus Irxleben. Der SVI wollte das Spiel nutzen, um sich weiter von der Verfolgergruppe ab- und seine Siegesserie so fortzusetzen. Die Gäste aus der Landeshauptstadt mussten indes schon fast gewinnen, um nicht frühzeitig in der Saison den Kontakt zur Spitzengruppe abreißen zu lassen.

Unter diesen Voraussetzungen ging es also in die spannungsvolle Ansetzung. In dieser erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen schnell mit 3:1 in Führung, was der Sportverein aus Magdeburg bei einem Stand von 4:4 das erste Mal auszunutzen wusste. Die Antwort folgte prompt. So ging der SVI wieder mit zwei Toren in Führung.

Dennoch kamen die Gäste immer besser ins Spiel und konnten Mitte der ersten Hälfte die Partie zu ihren Gunsten drehen und beim 11:13 erstmals mit zwei Toren in Führung gehen. Diese Differenz konnte die Mannschaft von Trainer Sascha Müller auch bis zur Halbzeit halten: 11:13!

„Uns haben vor allem auch in der ersten Hälfte unsere einfachen technischen Regelfehler zu schaffen gemacht. Der Spielaufbau kam dadurch überhaupt nicht ins Rollen“, sagte Trainer Peter Pysall nach der Partie. Die zweite Häfte begann, wie die erste endete. Der Post SV nutzte einfache Fehler des Tabellenführers, die diese so um einen geordneten und strukturierten Spielaufbau brachten.

Die lange Pause hatte Spuren im Spiel des SVI hinterlassen. So fehlten fast über die gesamte Dauer Spielfluss und Abstimmung im Kleingruppenverhalten, was den Tabellenführer aus der Börde eigentlich die gesamte Hinrunde hinweg ausgezeichnet hatte. Folgerichtig blieb das Duell auch in der zweiten Halbzeit einseitig.

Zwar konnte das bisher ungeschlagene Team Pysalls, das auf Andre Brett verzichten musste, zum 14:14 ausgleichen, verlor danach allerdings wieder an Spielkontrolle, was die Hauptstädter dazu nutzten, ihre Führung immer weiter auszubauen. So kam über die Spielstände 17:18, 17:20, 18:22 und 19:23 das Endresultat von 20:23 zustande.

„Mit der Abwehr konnte ich noch halbwegs zufrieden sein. Wir sind an der Wurfeffektivität und internen Abstimmungen gescheitert“, resümierte Peter Pysall das heutige Spiel. Somit verliert der SVI sein erstes Spiel in der aktuellen Saison, bleibt vorerst aber trotzdem Tabellenführer.

Allerdings verkürzten die Magdeburger den Rückstand auf den Primus. Bei einem Spiel weniger liegen sie nur einen Minuspunkt hinter dem SV Irxleben. Am kommenden Sonnabend wartet ein weiterer schwerer Test auf das Pysall-Team, es geht zur Reserve von Eiche Biederitz.

SVI: Heisinger; Prieß – Wellmann; Neujahr; Hofmann (2); Hanke (2); Heitmüller, T.; Walther; Lampe; Pessel, Dominik (4); Beier; Pessel, Dustin (1); Schmidt (7); Heitmüller, F. (4)