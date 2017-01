Der in Diensten des 1. BCM stehende Däne Dion Nelin bot in der 1. Dreiband-Bundesliga gegen den BSV München eine tadelsfreie Partie, bezwang seinen Kontrahenten Michael Puse in nur neun Aufnahmen mit 40:2. Foto: Eroll Popova

Der 1. BC Magdeburg holte in der 1. Dreiband-Bundesliga zum Auftakt 2017 zwei Remis.

Magdeburg (vs/su) l Wenn mit Dick Jaspers der unumstrittene Star der Magdeburger Mannschaft fehlt, dann wird es für den 1. BCM schwer, die Gegner zu bezwingen. Am vergangenen Wochenende war Jaspers im eigenen Land bei den nationalen Titelkämpfen verpflichtet, konnte sein Magdeburger Team nicht unterstützen.

Ohne Jaspers, aber dafür mit viel Kampfgeist und einem guten Ersatzmann Stephan Kohout schafften die Billardspieler immerhin zwei Unentschieden und haben sich damit mehr als beachtlich geschlagen.

Gegen den Aufsteiger BSV München ging die erste Runde an die Gäste aus Bayern. Kai Siepmann war in 42 Aufnahmen mit 40:33 gegen den Magdeburger Ersatzmann Kohout erfolgreich und Herbert Szivacz blieb in 38 Aufnahmen mit 40:36 gegen Christian Zöllner der bessere Spieler.

Nun hieß es für das Magdeburger Team, wenigstens noch das Remis zu retten. Dies gelang sehr zur Freude der vielen Fans mit sehr guten Leistungen. Markus Schönhoff gelang ein Sieg und die Revanche für die bittere Hinspiel-Niederlage gegen den österreichischen Nationalspieler Andreas Horvath. Mit einer starken Schlussphase überholte er den gut spielenden Gegner noch und gewann nach 30 Aufnahmen mit 40:35.

Die Sensation des Tages gelang Dion Nelin. Der Däne in Magdeburger Diensten gewann sein Match in nur neun Aufnahmen mit 40:2. Sein Gegner Michael Puse konnte einem dabei schon leid tun. Immerhin war er für lediglich zwei Punkte aus München angereist. Mit einem Weltklassedurchschnitt von 4,444 war Nelin der Star des gesamten Bundesliga-Wochenendes. Keinem Spieler gelang es, besser zu spielen. Auch für Nelin war es eine persönliche Bestleistung.

Mit diesem hart erkämpften Punkt im Rücken gingen die Magdeburger dann in die zweite Aufgabe gegen den Tabellenführer BC München. Am Ende wurde es eine Parallele zum Vortag und erneut ein hart erarbeiteter Punkt.

Die erste Runde ging wie schon am Tag zuvor an die Gäste. Zöllner hatte gegen Johann Schirmbrand kaum Chancen und verlor mit 40:25 in 28 Aufnahmen. Spannender verlief dagegen die Partie am Nebentisch zwischen Kohout und Christos Christodoulidis. Kohout gelang in der zehnten Aufnahme eine sensationelle Serie von 15 Punkten, die ihm einen Vorsprung von 25:8 einbrachte. Anschließend allerdings verlor er etwas den Faden und musste zusehen, wie sein Gegner Punkt für Punkt aufholte. Am Ende war es der Münchener, der das Match als erster beendete. Kohout brauchte nun zwei Punkte zum Remis. Der erste gelang problemlos, aber der zweite blieb aus. Somit verlor Magdeburg erneut beide Partien der ersten Runde.

Nelin wiederholte aber seine gute Performance und gewann gegen den türkischen Spitzenspieler Lütfi Cenet mit 40:29 in 16 Aufnahmen. Das Unentschieden rettete dann Schönhoff, der den griechischen Topspieler Kostas Papakonstantinou mit einer starken Vorstellung 40:36 in 25 Aufnahmen bezwang.

Die Magdeburger haben nun 15 Punkte und damit zwei Punkte Rückstand auf den BC München, der gerade noch die Tabellenführung rettete. Auf Platz zwei und drei sind nun der BC Elversberg und der BCC Witten vorgerückt, die am Wochenende doppelt punkten konnten.

Nach wie vor wartet der BC Magdeburg allerdings auf die fällige Korrektur der Tabelle nach dem Protest, der zu Gunsten des BCM ausfiel. Der Verband hat zugesichert, dass die Korrektur in den nächsten zwei Wochen erfolgt. Dann würde der BCM die Tabellenführung übernehmen und stände erstmals in der Vereinsgeschichte ganz oben in der 1. Bundesliga.

Das nächste Spiel bestreitet der BCM am 18. Februar mit einem Einzelspiel in Witten.