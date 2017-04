In einem Nachholspiel der B-Juniorinnen-Bundesliga unterlag der Magdeburger FFC bei Werder Bremen mit 1:2 (0:1).

Bremen/Magdeburg l Das Duell der Tabellennachbarn versprach ein hochbrisantes Match bei typischem Aprilwetter mit Hagelschauer, starkem Wind und Sonnenschein. Der MFFC startete druckvoll und drängte die Werderanerinnen auf Platz 12 des Weserstadions pausenlos in deren Hälfte. Die Führung für die Elbstädterinnen lag in der Luft, nachdem Selina Cerci mit großem Einsatz den Ball auf Hanna Bach durchsteckte, doch Bremens Keeperin Anneke Borbe den Schuss noch an die Latte lenkte (7. Minute).

Doch trotz weiterer guter Möglichkeiten durch Fenja Popp und die frischgebackene U-15-Auswahlspielerin Nicole Woldmann fiel das erste Tor der Partie auf der Gegenseite, als Bremens Nationalspielerin Nora Clausen mit einem Heber über Gina Mitschke den 1:0-Führungstreffer erzielte (37.). Mit Beginn der zweiten Halbzeit wollten sich die Elbestädterinnen endlich für ihren Kampf belohnen. Scheiterte Torjägerin Cerci zunächst noch (49.), machte sie es vier Minuten später besser. Nach einem ungenauen Passspiel in den Bremer Reihen eroberte Samantha Kühne den Ball und passte auf Cerci, die zum fälligen 1:1 abschloss (53.). Später wurde ein Schuss von Bach geblockt, strich ein Cerci-Schuss ganz knapp über die Querlatte.

Dann der späte K.o. für die Magdeburgerinnen. Wieder war es ein tief gespielter Ball auf Clausen. MFFC-Torhüterin Gina Mitschke stürmte aus ihrem Kasten, und die Doppeltorschützin netzte zum vorentscheidenden 2:1 für die Bremerinnen ein (71.).

MFFC-Trainer Steffen Scheler reagierte nach dem Spiel zerknirscht: „Trotz Feldüberlegenheit und klarster Chancen macht Bremen das Tor mit der einzigen gefährlichen Aktion ihrerseits. Die zweite Halbzeit war sehr zerfahren. Nach dem überfälligen Ausgleich reicht Bremen erneut eine Chance zum Siegtreffer. Eben diese Kaltschnäuzigkeit hat die Partie entschieden und zeigt auf, wo noch nachgelegt werden muss.“

Die Liga pausiert nun aufgrund der Europameisterschafts-Endrunde in Tschechien. Der 17. Spieltag wird am 20. Mai ausgetragen. Die MFFC-Kickerinnen empfangen zum letzten Heimspiel der Saison den amtierenden Deutschen Meister 1. FFC Turbine Potsdam. Anstoß im Heinrich-Germer-Stadion ist 14 Uhr.

MFFC: Mitschke – Wendt, Räcke, Jacobs, Görlitz, Kühne, Woldmann, Popp (41. Alsleben), Bach, Spiller (41. Wetzel), Cerci