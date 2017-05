Fortuna Magdeburg konnte den Magdeburger SV Börde in einem furiosen Verbandsliga-Duell mit 4:3 (1:2) besiegen.

Magdeburg l Auf Tore mussten die Zuschauer im GutsMuths- Stadion am Sonntagnachmittag nicht lange warten. Bereits nach 22 gespielten Sekunden zappelte der Ball im Netz des gastgebenden MSV. Nach einem weiten Schlag war Linus Braun ganz allein im Strafraum und hatte kein Problem, zur frühen Fortunen-Führung zu vollstrecken. Diese währte aber nur fünf Minuten. Im Strafraum räumte Fortuna-Keeper Andreas Heinrich einen Angreifer ab; den fälligen Elfmeter verwandelte Felix Krause zum schnellen Ausgleich.

Bereits in der 13. Minute zeigte Schiedsrichter Alrik Luther, der bei dieser rassigen Begegnung keinen leichten Nachmittag hatte, erneut auf den Elfmeterpunkt. Diesmal verteidigte Bördes Henri Conrad an der Strafraumkante zu ungestüm. Zwar ahnte MSV-Keeper Christian Mertens die richtige Ecke, doch war er gegen Tobias Ginters platzierten Schuss machtlos. Nach der furiosen Anfangsphase festigten sich die Defensivreihen. Nichtsdestotrotz gab es auf beiden Seiten genug Chancen, auszugleichen oder zu erhöhen.

In der zweiten Hälfte bestimmten die Hausherren zunächst das Spielgeschehen. Folgerichtig erzielte Kevin Wunderling in der 53. Minute nach einer Flanke von der rechten Seite den erneuten Ausgleich für die Gastgeber. Doch es kam noch besser für den MSV: Nach einer guten Stunde traf Ebrahim Almasri aus kurzer Distanz zur 3:2-Führung. Doch Fortuna-Torjäger Linus Braun hatte was dagegen. Er schnappte sich in der 76. Spielminute den Ball, dribbelte über das halbe Spielfeld, bis er links frei im Strafraum aus spitzem Winkel zum 3:3-Ausgleich traf und das Spiel wieder offen gestaltete.

Nur kurz darauf konnten die Fortunen die Partie wieder drehen. Nach einem missglückten Abschlag spielten sie es schnell. Zwar konnte Torhüter Mertens den ersten Schuss noch stark abwehren, doch war er gegen den anschließenden Kopfball von Dennis Baptist zur 4:3-Führung machtlos. In der Schlussphase warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vorne, doch für einen weiteren Treffer reichte es nicht mehr. Auf der anderen Seite spielte der SV Fortuna die Konter nicht konsequent zu Ende, so dass es beim 4:3 für die gastierenden Fortunen blieb.

Enttäuscht über den Spielausgang und das „Wechselbad der Gefühle“ zeigte sich MSV-Trainer Tobias Ellrott. Fortunen-Coach Dirk Hannemann hingegen war zufrieden über „einen Sieg des Charakters und einer guten Moral“.