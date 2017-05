Am 25. Spieltag der Fußball-Verbandsliga trennten sich Gastgeber MSV Börde und der SV Edelweiß Arnstedt unentschieden 1:1 (1:1).

Magdeburg l Durch das letztlich leistungsgerechte Unentschieden verschafften sich die Stadtfelder weiteren Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Dabei fand der MSV zunächst gegen die offensiv startenden Gäste nicht ins Spiel, musste brenzlige Anfangsminuten überstehen. Giovanni Cueno Angulo verpasste nach einem Fehlerfestival in der MSV-Defensive die Führung (2. Minute). Drei Minuten später schloss Patrick Illiger einen Gäste-Angriff mit einem sehenswerten Schuss von der linken Strafraumgrenze ins rechte obere Toreck mit dem 0:1 ab. Der erneut eine sehr gute Partie liefernde Christian Mertens im MSV-Tor war dabei machtlos (5.).

Erst dann besann sich der MSV. Stück für Stück arbeitete sich der Gastgeber voran und sieben Minuten nach dem Rückstand schloss Krause, der noch bis Dezember für Arnstedt auf Torjagd ging, einen sehenswerten Angriff über die linke Seite mit dem Ausgleich ab (12.).

Bis zur Pause entwickelte sich ein verteiltes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die besten Möglichkeiten vergaben Eric Backoff (22.) nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte für den MSV sowie Cueno Angulo (18., 26.) und Illiger (28.) für die Gäste.

In der zweiten Hälfte setzte sich das ausgeglichene Spiel fort, allerdings nahmen sich beide Mannschaften mehrmals Auszeiten, in denen die Begegnung nur so dahinplätscherte. Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Oliver Wesemeier die große Möglichkeit zur Gastgeber-Führung, doch verzog der Stürmer freistehend vor dem leeren Gästetor. Arnstedt zog durch Cueno Angulo (50.) nur eine Minute später nach, der ebenfalls versagte.

Nach einer Stunde musste MSV-Trainer Tobias Ellrott erneut verletzungsbedingt wechseln. Für den mit einer Platzwunde am Kopf ausscheidenden Marcel Scheinhardt gab Christian Liedtke nach Verletzung sein Comeback.

Im Spiel blieb es dabei. Beide Mannschaften konnten ihre wenigen Möglichkeiten durch einen Backoff-Heber (63.) und Simon Witt (76.) nach einem schönen Spielzug sowie Matthias Härtl (85.) und Lucas Sedivy nach einem Freistoß von Matthias Deumelandt (86.) nicht nutzen, so dass es beim 1:1 blieb.

Letztlich zeigte sich auch Ellrott mit den Ergebnis zufrieden: „Wenn auch nicht alles rund lief, haben wir wieder einen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.“