Kai Knochenmuß und die Reserve des SV Fortuna wollen am Sonnabend unbedingt gegen den Landesligisten Germania Olvenstedt testen. Foto: Eroll Popova

Von vier geplanten Testspielen am Sonnabend mit Magdeburger Beteiligung wurden drei Begegnungen bereits abgesagt.

Geplante Testspiele (Stand 19. Januar - alle Angaben ohne Gewähr) Sa. 28.01. 11.30 Uhr SV Fortuna Magdeburg II – Oscherslebener SC 12.00 Uhr Roter Stern Sudenburg – MSC 1899 Preussen 12.00 Uhr 1. FC Magdeburg B-Junioren – JSpG Schöningen B-Jun. 13.00 Uhr Magdeburger SV Börde II – SpG Kleinmühlingen/Großmüh II 14.00 Uhr SV Fortuna – Union 1861 Schönebeck 14.00 Uhr VfB Ottersleben – Magdeburger SV Börde 14.00 Uhr Germania Olvenstedt – Union 1861 Schönebeck II 14.00 Uhr SV Arminia Magdeburg – SV Rot-Weiß Arneburg 14.00 Uhr TuS 1860 Magdeburg – SV Irxleben 1919 14.30 Uhr HSV Medizin – USC Magdeburg Di. 31.01. 19.00 Uhr SSV Besiegdas 03 – SV Irxleben 1919 Sa. 04.02. 11.00 Uhr VfB Ottersleben – SG Blau-Weiß Niegripp 11.00 Uhr Blitzturnier mit SV Fortuna II, ZLG Atzendorf, Grün-W. Möser 13.00 Uhr TuS 1860 Magdeburg – SG Buna Halle-Neustadt 13.00 Uhr 1. FC Magdeburg C-Jun. – 1. SC Göttingen 05 C-Jun. 13.00 Uhr SSV Besiegdas 03 – SV Union Heyrothsberge 14.00 Uhr SV Fortuna – SV Irxleben 1919 14.00 Uhr Germania Olvenstedt – Magdeburger SV Börde 14.00 Uhr Ummendorfer SV – MSC 1899 Preussen 14.00 Uhr SV Arminia Magdeburg – Union 1861 Schönebeck Di. 07.02. 19.30 Uhr SV Arminia Magdeburg – SV Irxleben 1919 Mi. 08.02. 18.30 Uhr FSV Barleben – Magdeburger SV Börde 19.00 Uhr Germania Olvenstedt – HSV Medizin Sa. 11.02. 11.00 Uhr VfB Ottersleben – SV Fortuna Magdeburg 14.00 Uhr Germania Olvenstedt – SG Blau-Weiß Niegripp 14.00 Uhr MSC 1899 Preussen – Magdeburger SV Börde 14.00 Uhr SV Arminia Magdeburg – SV Union Heyrothsberge 14.00 Uhr TuS 1860 Magdeburg – Ummendorfer SV 14.00 Uhr Oscherslebener SC II – SSV Besiegdas 15.15 Uhr HSV Medizin – Oscherslebener SC 17.00 Uhr Magdeburger SV Börde II – SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben So. 12.02. 14.00 Uhr SSV Besiegdas 03 Frauen – Grün-Weiß Süplingen Frauen Fr. 17.02. 20.00 Uhr Magdeburger FFC Frauen – SSV Besiegdas 03 Frauen Sa., 18.02. 11.00 Uhr VfB Ottersleben – SSV Besiegdas 03 14.00 Uhr SV Reislingen/Neuhaus – SV Fortuna Magdeburg 14.00 Uhr FSV Schöningen – Magdeburger SV Börde 14.00 Uhr Germania Olvenstedt – SV Gr. Santersleben 14.00 Uhr MSC 1899 Preussen – SV Eintracht Osterwieck 14.00 Uhr DSG Eintracht Gladau – Magdeburger SV Börde II 14.00 Uhr HSV Medizin – SV 08 Baalberge 14.00 Uhr SV Arminia Magdeburg – 1. FC Magdeburg II 14.00 Uhr TuS 1860 Magdeburg – TSV Hadmersleben

Magdeburg l Den Auftakt wollten am Sonnabend ab 11 Uhr Landesligist VfB Ottersleben und Blau-Weiß Neuenhofe (6. der Bördeoberliga) vollziehen. „Aufgrund der vorherrschenden Witterungsbedigungen ist unser Platz derzeit nicht vernünftig bespielbar“, berichtete der VfB. „Um aber trotzdem am Ball zu bleiben und unseren Freunden aus dem Bördelandkreis nicht komplett absagen zu müssen, wird es stattdessen nun ein kleines gemeinsames Blitzturnier auf den beiden Soccerfive-Plätzen im LuckyFitness.de Schönebeck geben. Los geht es um 13 Uhr“, so Trainer André Hoof.

Ebenfalls abgesagt wurde die Begegnung zwischen dem MSV Börde II und der zweiten Mannschaft der TSG Calbe. „Der Platz ist nicht bespielbar. Neben einer Schneedecke ist darunter noch eine Eisschicht vorhanden. So können wir den Platz nicht mal räumen“, äußerte sich Co-Trainer Frank Wapenhans am Donnerstag am Telefon.

Bereits Anfang der Woche sagte Landesklasse-Vertreter SV Arminia das Testspiel gegen den Verbandsligisten MSV Börde ab. Das Spiel sollte am Sonnabend ab 14 Uhr auf dem neuen Kunstrasenplatz an der Erich-Weinert-Straße steigen.

Ob das Spiel zwischen Landesligist Germania Olvenstedt und dem SV Fortuna Magdeburg II, Anstoß sollte Sonnabend um 14 Uhr sein, stattfinden kann, entscheidet sich am Freitagmittag. „Bei uns kann aber keinesfalls gespielt werden“, berichtete Germania-Coach Bastian Müller am Volksstimme-Telefon. Fortuna-II-Trainer Marco Kilian meinte: „Wir werden am Freitag gegen Mittag entscheiden, ob wir bei uns spielen können!“ Die Neustädter haben ihre Kunstrasenplatz geräumt. Entscheidend wird sein, ob sich Eis auf der Fläche gebildet hat.

Nun hoffen die Magdeburger Kicker darauf, dass sich die Situation bessert und die geplanten Spiele und vor allem auch die Trainingseinheiten am Sonnabend kommender Woche bzw. unter der Woche stattfinden können. Laut Magdeburger Wetterdienst sind in den kommenden zwei Tagen zwar Plusgrade bis drei Grad zu erwarten. Allerdings zieht es in der kommenden Woche wohl wieder bis auf Minus elf Grad (Freitag) an.