Hat jetzt wieder das Sagen an der Seitenlinie des Verbandsligisten Magdeburger SV Börde: Trainer Tobias Ellrott, der auch als sportlicher Leiter des Vereins wirkt.Foto: Eroll Popova

Das Wechselfieber grassiert auch in der Winterpause der Fußball-Verbandsliga. In elf der 16 Vereine gab es bisher personelle Veränderungen.

Magdeburg l Neben Ligaprimus 1. FC Lok Stendal, SV Dessau 05, Romonta Amsdorf, Blau-Weiß Dölau gab es auch beim VfB Sangerhausen keinerlei personelle Veränderungen. Ansonsten haben sich insgesamt elf Akteure von ihren alten Vereinen abgemeldet, acht neue Spieler wurden verpflichtet. Zudem gab es auf zwei Trainerstühlen Veränderungen.

Der Tabellenzweite VfB IMO Merseburg verzeichnet mit Gregor Schlichting (18, Mittelfeld) vom Halleschen FC und Donald Beqiraj (21, Abwehr) vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen zwei Neuzugänge. Nicht mehr dabei ist der 26-jährige Abwehrspieler Martin Schmelzer, den es zum Südlandesligisten 1. FC Weißenfels zog.

Je einen Zu- und Abgang verzeichnet der BSV Ammendorf aus Halle. Während Jannick Hempowicz (28, Abwehr) eine Pause einlegt, verpflichtete der BSV Abwehrspieler Gerson Sachs vom Württembergischen Kreisligisten SV Würtingen.

Beim Haldensleber SC hat Ingo Herrmanns, einst u.a. Spieler beim HSC, in Völpke und beim Oscherslebener SC, das Traineramt von dem im Dezember aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Daniel Fest übernommen. Herrmanns war zuletzt Trainer in Oschersleben. Zudem muss der HSC auch den Abgang von Kevin Schlitte (35, Abwehr) in Richtung Blau-Weiß Neuenhofe verkraften. Auch Torwarttrainer Bennet Fattroth zog es weg, er ist jetzt bei Grün-Weiß Süplingen.

Den Neuling Blau-Weiß Zorbau in Richtung Südlandesligist 1. FC Zeitz hat dagegen Abwehrspieler Viktor Aguocha (29), der in der Hinrunde in acht Begegnungen zum Einsatz kam, verlassen.

Mit zwei erfahrenen Akteuren hat sich der FC Grün-Weiß Piesteritz verstärkt. Vom SV Leipzig Nordwest zog es Abwehrspieler Andy Broschkus zu den Grün-Weißen, von der SG Nudersdorf kam der 28-jährige Mittelfeldspieler Daniel Gellin zurück zu seinem Verein, den er im Sommer erst verlassen hatte.

Magdeburgs Aufsteiger SV Fortuna vermeldete dagegen den Abgang von Florian Neugebauer, der nach langer Verletzungszeit und nur einem Einsatz in seine Heimatstadt Schönebeck zurückzog und sich dem dort im Sommer neugegründeten Verein Union 1861 anschloss.

Viel Bewegung gab es beim Lokalrivalen MSV Börde. Zum einen trennte sich der Verein im Winter von Trainer Rolf Döbbelin (61). Dessen Nachfolger ist auch sein Vorgänger: Tobias Ellrott (45), der nun mit Co-Trainer René Zoll den Klassenerhalt schaffen will. Verlassen haben den Verein André Schacker (30), der pausiert, sowie Thomas Wolff (29, Mittelfeld, unbekannt). Neu in Stadtfeld sind Felix Krause (28, Angriff, Arnstedt), Erik Backoff (29, Abwehr, Aschersleben) und Ebrahim Almasri (23, Mittelfeld, Syrien).

Den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Richtung Merseburg verlassen hat Donald Beqiraj. Ebenfalls einen Abgang verzeichnete Schlusslicht TV Askania Bernburg II. Axel Böttger (25, Abwehr) zog es in Richtung Nord-Landesligisten SV Förderstedt.

Nominell zwei Abgänge gibt es auch beim Abstiegskandidaten Burger BC. So hat sich Kevin Schulz (26, Mittelfeld) Eintracht Gommern angeschlossen. Ein herber Verlust ist auch der Weggang von Mittelfeldspieler Dominik Bernecker (28), den es zurück in seine Heimat nach Pforzheim zum Futsal Club Portas in die Futsal-Regionalliga Süd zog.

Einem neuen Verein hat sich nunmehr auch Ex-Stürmer Philipp Glage angeschlossen, der nunmehr für den Nord-Landesligisten Union 1861 Schönebeck auf Torejagd gehen will und nach einem halben Jahr Pause und ohne Spiel sofort spielberechtigt ist.