Die SCM-Youngsters empfangen in der 3. Liga Nord am Sonntag (16 Uhr) den HSV Hamburg.

Magdeburg l Nach dem Befreiungsschlag durch den 30:25-Vorwochenerfolg im „Vier-Punkte-Spiel“ bei der SG VTB Altjührden haben die SCM-Youngsters zwar neue Hoffnung im Abstiegskampf der 3. Liga Nord geschöpft, dürften aber im Heimspiel am Sonntag (16 Uhr/Gieselerhalle) gegen den Tabellendritten HSV Hamburg dennoch nur Außenseiter sein.

Das sieht SCM-Trainer Felix Eckert nicht anders: „Der HSV Hamburg ist schon überragend, hat von den letzten fünf Spielen vier gewonnen. Nach unserem Erfolg in Altjührden stehen wir aber nicht mehr ganz so unter Druck, können entsprechend entspannt in das Spiel gehen, trotzdem sind die Jungs natürlich heiß.“

Nicht nur Eckert hofft, dass am Sonntag bei seinen Schützlingen die Körpersprache wieder genauso stimmt wie beim überraschenden Vorwochen-Erfolg, als die junge SCM-Zweite mit 9:0 führte, Altjührden erst nach elf Minuten das erste Tor per Siebenmeter gestattete.

„Bis auf eine Phase von fünf, sechs Minuten spielten wir das äußerst souverän“, so Eckert, der seinen Keeper Florian Link besonders lobte und nun hofft, dass die Youngsters auch gegen den HSV die körperliche und geistige Spannung über die gesamten 60 Minuten hochhalten können.

Während die langzeitverletzten Niklas Danowski und Jacob Nowak weiterhin ausfallen, Max Mohs mit einem Infekt aus dem Skilager kam, laboriert André Czech derzeit an Rückenproblemen.