Im vorletzten Saisonspiel der Mitteldeutschen Oberliga der Frauen unterlag der HSV im Stadtderby dem BSV 93 mit 13:22 (5:10).

Magdeburg (hjh/vs/hm) l Nach den guten Leistungen in den zwei letzten Spielen und dem ersten Punktgewinn der Saison mit dem 25:25 gegen den Thüringer HC II wollten die jungen Gastgeberinnen auch gegen die routinierten Olvenstedterinnen etwas reißen.

Das Team von Harry Jahns begann sehr konzentriert. Eine schnelle 2:0-Führung war der Lohn. Silke Schache im BSV-Tor verhinderte mit ihren Paraden eine höhere Führung des Gastgebers. Dann fand der BSV 93 langsam besser ins Spiel. Dem 3:1 von Jenriette Dreier folgte wenig später der Ausgleichstreffer zum 3:3.

In den folgenden Minuten geizten beide Mannschaften mit erfolgreichen Abschlüssen. Immer wieder blieben die Angriffe in den Abwehrreihen hängen oder wurden von den Torhüterinnen gehalten. Nach elf Minuten dann die erste Führung der Gäste. Nach dem 4:3 scheiterte Lisa Hoffmann zweimal vom Siebenmeterpunkt an HSV-Torfrau Kim Körtge. Die Gastgeberinnen konnten danach nicht nur ausgleichen, sondern noch einmal mit 5:4 in Führung gehen.

Doch nach der Anfangsviertelstunde gelang den Gastgebern nichts mehr. Die Olvenstedterinnen um Trainer Frank Eckstein dagegen konnten sich trotz schwacher Wurf-effektivität auf 10:5 absetzen.

In der zweiten Halbzeit spielte der HSV zunächst wieder druckvoller. Nele Mertens verkürzte in der 38. Minute auf 8:11. Der BSV hielt aber dagegen. Verena Martinez Cabrera traf für die Gäste, und der BSV lag wieder mit 15:9 vorn.

Damit war das Spiel entschieden. In der Schlussphase hatten die Gäste das Geschehen fest in der Hand, hielten die Gäste den HSV geschickt auf Distanz. Am Ende gewann der BSV das niveauarme Derby mit 22:13, verbesserte sich auf den dritten Platz.

Während der HSV Magdeburg am kommenden Wochenende zum Saisonabschluss beim SC Hoyerswerda antritt, empfängt der BSV 93 am Sonnabend (17 Uhr/Einsteingymnasium) die zweite Mannschaft des Thüringer HC. Dieses Spiel verspricht große Spannung, und die BSV-Damen wollen noch einmal alles geben, um den dritten Platz zu verteidigen.

Beim HSV hofft man trotz des sportlichen Abstiegs, die Liga noch über die Hintertür, sprich den Verzicht eines Landesmeisters auf den Aufstieg, zu halten.

Beim BSV 93 haben sich Überlegungen zum möglichen Zusammengehen mit anderen Vereinen zerschlagen. Jens Ziegler, sportlicher Leiter, erklärte am Montag: „Es bleibt praktisch alles beim Alten.“

HSV: Pape, Körtge – Wicke, Meineke 2, Constein 1, Lübke, Mertens 3, Dreier 4/1, Podei, Hofmann, Becker, Weigelt 2, Falkenberg 1

BSV 93: Schache, Schäfer – Hermes 3, Witte 3, Stutz 1, Pilgrim, Göbel 1, Berger 1, Martinez Cabrera 6, Reißberg, Hoffmann 4/2, Rips 3/2