Der BSV 93 kam in der Mitteldeutschen Oberliga der Frauen gegen Koweg Görlitz zu einem 34:27-Sieg. Der HSV unterlag Zwickau mit 21:26.

Magdeburg (vs/hjh/hm) l Die gastgebenden Spitfires agierten von Beginn an sehr konzen-triert. Bewegung ohne Ball im Angriff sowie eine starke Abwehrleistung brachten einen 4:0-Start. Zudem wurde früh eine unangebrachte, aber eindeutige Geste einer Gästespielerin nach einem Foul durch die Unparteiischen mit einer Blauen Karte (Disqualifikation mit Zusatzbericht) bestraft.

Die Aktion brachte zusätzliche Hektik in die Partie, und beide Teams wurden umso mehr vom Ehrgeiz gepackt. Doch auch in dieser Phase behielten die Gastgeberinnen spielerische Übersicht und erkämpften sich mit einer sehr gut aufgelegten Silke Schache im Tor die Bälle in der Abwehr.

Mit gelungenen Anspielen an den Kreis sowie einer konsequenten, aber fairen Härte in der Abwehr ließen die Magdeburgerinnen den Vorsprung zur Halbzeit auf neun Tore wachsen (18:9).

Die zweite Hälfte begann jedoch etwas holpriger. Leichte Fehler im Angriff ermöglichten den Gästen schnelle Kontertore. Die Partie nahm wieder Fahrt auf, und die Görlitzerinnen witterten, unterstützt von lautstarken Fans, wieder eine Chance (23:18). BSV-Trainer Frank Eckstein nahm die Auszeit und appellierte an die altbewährten Tugenden.

Gesagt, getan. Die Spitfires brachten wieder mehr Bewegung in das Angriffsspiel und setzten sich so erneut deutlicher ab (27:18). Ab der 45. Minute nahm das Spiel – trotz des eindeutigen Spielstands – an Härte und teilweise unglücklichen Fouls zu, was auf beiden Seiten für Unruhe sorgte. Schließlich kam es kurz vor Schluss zu einer weiteren Blauen Karte. Diesmal aufseiten der Spitfires durch eine provozierte Tätlichkeit.

Den klaren Erfolg der Olvenstedterinnen konnte das aber nicht mehr verhindern.

BSV 93: Schache, Schäfer – A. Stutz 3, Hermes 7, Berger 6, Reißberg 5, Martinez 5, R. Stutz 2, Weißenborn 1, Göpel, Pilgrim, Hoffmann 5/4

Der HSV Magdeburg bleibt dagegen nach der 21:26 (10:10)-Niederlage gegen die Zweite des BSV Sachsen Zwickau weiterhin punktloser Tabellenletzter.

Dabei erwischte das Jahns-Team eine gute Startphase. Nach elf Minuten erzielte Nele Weigelt den Anschlusstreffer zum 6:7. Emma Jahns glich zum 7:7 aus, verletzte sich dann aber wenig später und musste passen. Christin Lübke gelang der Treffer zum 10:10-Pausenstand.

Michelle Pape war ein guter Rückhalt im HSV-Tor, hielt auch im zweiten Abschnitt das Spiel lange offen. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste zum noch klaren Erfolg.

HSV: Pape, Weber – Wicke 1, Meineke 2, Lübke 3 , Constein 7/1, Hensler, Dreier 2/1, E. Jahns 2/1, Becker, Harms, Hofmann, Mertens 4