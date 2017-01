Mit Rückkehrer Christopher Reichel, hier links gegen Leipzigs Christian Hollmichel, soll mehr Offensivkraft her. Foto: Eroll Popova

Nach zwei deftigen Auswärtsniederlagen genießen die Floorball Tiger am Sonnabend in der 2. Bundesliga Süd/Ost Heimrecht.

Magdeburg (vs/hm) l Für die Floorball Tigers Magdeburg steht am Sonnabend seit langer Zeit wieder ein Heimspiel an. Nach den Niederlagen zuletzt beim USV TU Dresden (1:10) und beim Tabellenführer SC DHfK Leipzig (4:15) empfängt das Unihockey-Team der WSG Reform im dritten Heimspiel der Saison am Sonnabend (18.30 Uhr/Siemensgymnasium) die Igels Dresden. Gegen den aktuellen Tabellendritten gab es im Hinspiel eine 4:13-Niederlage.

Für beide Mannschaften läuft es 2017 noch nicht rund. Die Magdeburger mussten zwei deutliche Niederlagen einstecken. Die Dresdner dagegen kassierten zu Hause gegen Halle eine 2:3-Niederlage, gewannen dann mit 6:4 gegen die zweite Mannschaft von BAT Berlin. Für beide Kontrahenten geht es morgen um wichtige Punkte.

Die Dresdner wollen den Anschluss zur Spitze nicht verlieren, und die Magdeburger wollen etwas Abstand zum letzten Platz gewinnen, muss doch der Letzte am Saisonende in die Relegation.

Das Lazarett der Gastgeber lichtet sich inzwischen wieder. Sein Comeback nach dreimonatiger Verletzungspause gibt Christopher Reichel. Auch Philipp Neubauer ist wieder dabei. Lediglich auf Benjamin Ehrhardt (Kreuzband- riss), Jannik Nitsche (Krankheit) und Luigi Isanto (private Gründe) muss Tigers-Trainer Steven Ehebrecht verzichten.

Die Floorball Tigers wollen das morgige Heimspiel nutzen, um an die durchaus gute Leistung der letzten Wochen anzuknüpfen. Nur soll dieses Mal am Ende auch das Ergebnis stimmen.

Besonders auf die Offensive der Dresdner müssen die Gastgeber aufpassen, denn die Igels stellen mit 54 Toren in sieben Spielen den zweitbesten Angriff der Liga. Die Defensive dagegen ist die fünftbeste der Liga. Bei den Magdeburgern ist die Abwehr die eigentliche Stärke. Lässt man die letzten beiden Spiele unberücksichtigt, sieht die Statistik auch recht passabel aus. Allerdings müssen auch die Lehren aus den klaren Niederlagen beim USC Dresden und in Leipzig gezogen werden.