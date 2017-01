Auf eine bessere Rück- als Hinrunde hoffen die Landesklasse-Fußballer des Oscherslebener SC in der Winterpause.

Oschersleben l Aktuell belegt der Absteiger aus der Verbandsliga nämlich nur den 13. Tabellenrang. „Und wenn wir das Nachholspiel gegen Darlingerode/Drübeck am 4. Februar verlieren, rutschen wir gleich auf einen Abstiegsplatz“, weiß Trainer Thomas Klare, der erstmals eine Männermannschaft auf Landesebene trainiert und zugibt: „Ich wusste, dass es schwer wird, aber ich habe nicht geahnt, dass es so schwer wird!“

Nach einem Sieg im Vorbereitungsspiel gegen Landesligist Halberstadt II waren die Oschersleber optimistisch in die Saison gestartet, aber von Beginn an vom Pech verfolgt. „Gegen Wernigerode hat sich Martin Rothämel schwer verletzt, wir mussten einen Feldspieler ins Tor stellen und haben verloren – ein bescheidener Start“, erinnert sich Klare.

Im Derby gegen Hadmersleben verkauften sich die OSC-Kicker gut, zeigten Willen und gewannen. Doch solche Auftritte waren immer nur kurze Lichtblicke, oft getrübt durch weitere, meist schwere Verletzungen. „Einer nach dem anderen fielen die Spieler langfristig aus. Hinzu kam, dass wir viele Angeschlagene hatten, die nicht richtig trainieren konnten und deshalb konditionell abbauten. Gerade gegen Ende der Hinrunde machte sich das bemerkbar, läuferisch und kämpferisch konnten wir nicht mehr mithalten. In den ersten Spielen hatten wir immerhin noch ein paar Siege auf dem Fuß – in Blankenburg, Osterwieck oder Seehausen haben wir aber späte Gegentore gefangen“, ist Klare auf der Suche nach den Ursachen für das schwache Abschneiden bisher. Trotzdem bescheinigt er seinem Team intern eine gute Stimmung: „Die Jungs sind alle Oschersleber, kennen und verstehen sich.“

Neue Spieler sollen helfen

Für die Rückrunde haben die Verantwortlichen auf die schlechte Personalsituation reagiert und einige neue Spieler verpflichtet. Christian Dannenberg wechselt von Germania Wernigerode „Er kommt sogar aus Oschersleben. Wir sind letztes Jahr auf ihn aufmerksam geworden, er hat im ersten Saisonspiel ein Tor gegen uns geschossen, ist ein schneller und robuster Spieler“, so Klare.

Marc Hübner vom SV Seehausen soll als technisch versierter Kicker mit Übersicht der Defensive Stabilität verleihen. „So einer hat uns gefehlt, wenn wir unter Druck geraten sind.“ Sebastian Müller von Eintracht Gröningen ist Außenverteidiger. „Er trainiert bei der Ersten mit, es muss sich aber erst zeigen, ob er dort Fuß fassen kann.“ Erst ab Anfang April spielberechtigt ist aufgrund seines Alters der A-Junior Lucas Lange, der die Nachwuchsabteilungen in Oschersleben und später Wanzleben durchlaufen hat. Auf den Stürmer ist Klare unter anderem im Landespokalfinale der B-Junioren aufmerksam geworden. Weitere Neuzugänge des OSC sind die Flüchtlinge Siezar Abdullah, Sano Kadir, Amjad Alkalefeh und Samir Ahmedi. Einziger Abgang ist Magnus Westphal (Hadmersleben).

Insgesamt erhoffen sich die Bodestädter durch die Aufstockung des Kaders auch eine Stärkung der zweiten Mannschaft, die in der Kreisoberliga mit erst zwei Punkten die Rote Laterne hält. „Ob sie den Nichtabstieg schafft, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ist sie jetzt spielfähiger als zu Saisonbeginn“, so Klare.

Im ersten Testspiel trifft der OSC I am Sonnabend in Irxleben auf den SVI. Spielbeginn ist 14 Uhr. In der Woche darauf geht es auswärts gegen Fortuna Magdeburg II. Am 4. Februar heißt es dann schon „Alles oder nichts“ im Sechs-Punkte-Spiel gegen Darlingerode/Drübeck. Danach wird noch einmal bei Medizin Magdeburg getestet.

Coach Klare: „Vor der Hinrunde habe ich gesagt, ich bin optimistisch. Jetzt gehe ich lieber pessimistisch ran und sage: Mal gucken was geht. Das Spiel gegen Darlingerode müssen wir aber auf jeden Fall irgendwie gewinnen!“