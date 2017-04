Auch den dritten Vergleich mit dem Oscherslebener SC in dieser Saison haben die Fußballer des SV Seehausen gewonnen.

Seehausen l Die 100 Zuschauer in Seehausen erlebten ein spannendes Derby, in dem die Gäste nach 0:2-Rückstand noch einmal ausgleichen konnten, sich in der Schlussphase dann aber doch noch zwei Gegentore fingen. Dabei zeigte SVS-Coach Patrick Horn beim Wechseln ein glückliches Händchen, denn das 3:2 und 4:2 erzielte der Sekunden zuvor eingewechselte Felix Diederichs.

Das 1:0 fiel nach einem durch an Foul an Robin Marschke verursachten Strafstoß, den Maik Müller verwandelte (44.). Beim 2:0 (59.) setzte sich Eric Strauß gut durch und traf ins untere rechte Eck. In einer Schwächephase der Gastgeber zwischen der 60. und 70. Minute erzielte erst Routinier Manuel Zabel den Anschluss, als man ihm einmal etwas zuviel Raum ließ. Kurz darauf nahm Lucas Lange eine Dannenberg-Flanke direkt und netzte zum 2:2 ein. Doch binnen zwei Minuten brachte Felix Diederichs den Sieg in trockene Tücher, als er erst – noch in der Minute seiner Einwechslung (83.) – einen Müller-Freistoß mit der Fußspitze über die Linie lenkte und dann mit einem Pass in die Schnittstelle der Abwehr erfolgreich bedient wurde.

Thomas Klare resümierte: „Wir haben eigentlich gut ins Spiel gefunden und hatten die ersten Torraumszenen. Seehausen konnte dann das Spiel ausgeglichen gestalten, war im Zentrum präsenter und mit den beiden Sturmspitzen Marschke und Trautwein immer gefährlich. Nach dem 2:0 haben wir umgestellt und waren von Sekunde an die bessere Mannschaft. Folgerichtig erzielten wir erst den Anschluss und dann den Ausgleich. Wir waren zu diesem Zeitpunkt dem dritten Tor näher als die Gastgeber. Durch eine Standardsituation, bei der wir viel zu naiv zu Werke gingen, ging dann Seehausen wieder in Führung und erzielte durch einen weiteren Konter das vierte Tor. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir die Ausfälle wie Breier, Wegener, Hübner und Dolle nicht kompensieren können. Wenn dann noch dazu kommt, dass Spieler immer wieder angeschlagen ins Spiel gehen müssen, damit wir überhaupt eine halbwegs konkurrenzfähige Elf aufs Feld schicken, ist es natürlich schwer. Es nützt aber auch nichts zu jammern. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter von Spiel zu Spiel zu gucken und zu versuchen zu punkten.“

Sein Seehäuser Pendant Patrick Horn: „Die Oschersleber haben nach dem Rückstand Moral bewiesen und in einer Phase, in der wir hinten nicht aggressiv genug waren, noch den Ausgleich erkämpft. Ausgerechnet mein ehemaliger Jugendspieler Lucas Lange macht dabei das 2:2. In der Schlussphase wollte ich dann nochmal irgendwas unternehmen, um den OSC vielleicht durcheinander zu bringen und habe Felix eingewechselt. Dass der dann gleich zweimal trifft, ist natürlich toll für ihn, zumal er am Vortag auch schon in der Zweiten gespielt und dort auch getroffen hat."

Torfolge: 1:0 Müller (44. FE), 2:0 Strauß (59.), 2:1 Zabel (61.), 2:2 Lange (66.), 3:2, 4:2 Diederichs (83., 85.).

SV Seehausen: Röber - Müller, Trautwein (83. Diederichs), Reber, Siegmund (86. Haunschild), Schünemann, Hoppe, Marschke, Wischeropp, Günther, Strauß

Oscherslebener SC: Rothämel - Dräger, Buchholz, Dannenberg, Winterberg, Wulf, Abdullah (55. Ahmedi), Zabel, Rasch (86. Kadir), Lange, Huth

Schiedsrichter: Dirk Reider - Daniel Schüler, Lutz Siebert; Zuschauer: 100