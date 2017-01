Den 19. Oscherslebener Firmencup hat das Team von Maschinenbau Bühring Dreileben gewonnen.

Oschersleben l In der Sporthalle „Am Bruch“ startete am Sonnabend um 11 Uhr der 19. Oscherslebener Firmencup. Organisator Steffen Drabe hatte zu diesem sportlichen Event eingeladen und zwölf Betriebs­teams folgten seinem Aufruf.

Gespielt wurde zunächst in drei Staffeln zu je vier Mannschaften. Schon in den Vorrunden gab es sehenswerte Partien und den Zuschauern wurde anspruchsvoller Fußball geboten. Den Sprung in das Viertelfinale schafften das Amaturenwerk Hötensleben, WILO Oschersleben, die Politec Group Wolmirstedt, das DRK Wanzleben, das Team von Maschinenbau Bühring Dreileben, oddesse Oschersleben, Nussbaum Hydraulik Seehausen und Kebotherm Oschersleben.

Das Viertelfinale überstanden das AWH, die Politec Group, Maschinenbau Bühring und Hydraulik Seehausen. Nach dem Abpfiff des ersten Semifinalspieles zwischen dem AWH und Politec stand es 2:2-unentschieden. Das anschließende Neunmeterschießen gewann Politec mit 7:6 Toren. Das zweite Halbfinale war eine klare Angelegenheit für das Team von Maschinenbau Bühring, das mit 6:1 Toren gegen Hydraulik Seehausen gewann.

Die beiden unterlegenen Teams einigten sich anschließend darauf, den dritten Platz durch ein Neunmeterschießen zu ermitteln. Dabei behielten die Hötensleber die Oberhand und gewannen mit 4:2 Toren gegen Hydraulik Seehausen.

Beim Finale war die Spannung in der Halle spürbar. Es standen sich die Politec Group und Maschinenbau Bühring gegenüber. Zunächst ging Politec mit 1:0 durch Heiko Meinecke in Führung, kurz darauf gelang Marcel Schünemann von Maschinenbau Bühring der Ausgleich zum 1:1. Danach wollte auf beiden Seiten kein Tor mehr fallen. Erst 16 Sekunden vor Schluss gelang Armin Ferl der Siegtreffer zum 2:1 für sein Team vom Maschinenbau Bühring.

„Eine recht lange Tradition“

Am Ende der Veranstaltung richtete Organisator Steffen Drabe noch einmal das Wort an die Teilnehmer. Er sprach von den Anfängen, als es nicht einfach war, so ein Turnier auf die Beine zu stellen: „Viele von den Sportlern, die heute dabei waren, sind noch nicht einmal 19 Jahre alt. Somit hat der Firmencup schon eine recht lange Tradition.“ Drabe freute sich außerdem, dass so viele Mannschaften teilgenommen haben. Das gleiche wünscht er sich auch beim 20. Firmencup im nächsten Jahr. „Vielleicht wird dann das Turnier zum letzten Mal ausgetragen“, so Steffen Drabe.