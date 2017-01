Die JSG Irxleben/Niederndodeleben ist Hallenfußball-Kreismeister bei den E-Junioren geworden.

Harbke l Die Hallenkreismeisterschaft der E-Juniorenfußballer ist am Sonntag in der Harbker Mehrzweckhalle mit der Endrunde abgeschlossen worden. Dabei setzte sich die Jugendspielgemeinschaft Irxleben/Niederndodeleben an die Spitze des Feldes und sicherte sich vor dem Oscherslebener SC den Titel.

Der Meister blieb im Turnier zwar ungeschlagen, teilte sich aber bei zwei torlosen Remis die Punkte mit dem OSC und den Ohrekickern Wolmirstedt. Letztgenannte landeten neben der SpG Angern/Rogätz/Loitsche/Zielitz punkt- und tor­gleich auf dem dritten Rang. Ungewöhnlich: Die Oschersleber wurden nur Zweiter, obwohl sie kein Spiel verloren und auch kein einziges Gegentor kassierten! Nur drei erzielte Treffer waren aber zu wenig. Da erzielte Justin Kanning von der JSG Irxleben/Niederndodeleben mit vier Toren alleine schon mehr. Er wurde folgerichtig auch als bester Schütze des Turniers ausgezeichnet. Der SV Seehausen, der hinter dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben auf dem letzten Rang landete, durfte bei der Siegerehrung auch einmal jubeln, denn mit Malte Hinrichs stellte das Team den besten Keeper.