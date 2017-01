Die Handballer des SV Lok Oschersleben holen sich die nächsten zwei Punkte.

Oschersleben l Am Samstag war der HC Aschersleben II zum fälligen Punktspiel im Bewos-Sportzentrum zu Gast. Vor den zahlreichen Handball-Fans fuhr der SV Lok Oschersleben, wie auch schon im letzten Heimspiel gegen Wernigerode, zwei Punkte ein, siegte 26:24.

Zunächst gingen die Gäste in Führung, es sollte aber die einzige des Spieles sein. Die Hausherren kamen aus einer sicheren Abwehr heraus gut ins Spiel. Schnelle Konter durch Benjamin Müller und Christoph Heyne brachten in der achten Minute das 5:2. Um den Spielfluss der Oschersleber zu unterbrechen, nahm Aschersleben in der 14. Minute eine Auszeit. Danach bekamen auch die Gäste ihre Spielanteile, bis zur 25. Minute war es eine ausgeglichene Partie. Die letzten Minuten vor der Pause gehörten aber Rudolph & Co. Durch einen Vier-Tore-Lauf wurde der Stand von 13:9 erkämpft. Der gut aufgelegte David Günther trug mit zu diesem Ergebnis bei, er parierte in dieser Phase zwei Siebenmeter. Mit einem leichten Vorsprung von 13:10 für den SV Lok ging es in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber die dominierende Mannschaft. David Günther drückte durch mehrere Paraden dem Spiel seinen Stempel auf. Die Führung wurde bis zur 40. Minute auf 18:14 leicht ausgebaut. Einige Spielzüge später, beim Stand von 21:14, sahen sich die Bodestädter schon auf der Siegerstraße. Danach gab es aber einen Bruch im Spiel der Gastgeber. Ab Mitte der zweiten Halbzeit wurde auf beiden Seiten viel diskutiert und gemeckert. In der Folge standen sich je vier Spieler auf dem Feld gegenüber. Die Gäste starteten eine Schlussoffensive und kämpften sich wieder heran (23:20). So wurde es noch eine hitzige Schlussphase mit vielen Zeitstrafen.

Am Ende brachten die Hausherren die knappe Führung über die Zeit und gewannen mit 26:24 Toren.

SV Lok Oschersleben: Jung - Günther - Röhler (1 Tor), Heyne (4), Fritsche (1), König (3), Duderstadt, Müller (6), Wesemeier (11), Staatz, Rücker, Rudolph, Frank Schwarz, Thomas Schwarz

Siebenmeter: 7/7

Zeitstrafen: 9