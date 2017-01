Das mit Spannung erwartete Derby der Handball-Verbandsliga im Norden von Sachsen-Anhalt hat bis zu 500 Zuschauer in die Wischelandhalle g...

Seehausen l Und die sahen ein spannendes und kampfbetontes aber doch faires Spiel, dass 21:21 endete. Die Fans der HSG Osterburg sorgten gleich zu Beginn mit Konfettiregen für eine Spielunterbrechung.

Von Beginn an merkte man dem Spiel den Derbycharakter an. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. So war es nicht verwunderlich, dass Alexander Söhnel bereits in der 7. und 13. Minute für je zwei Minuten des Feldes verwiesen wurde. Diese Überzahl wussten die Osterburger nicht zu nutzen. Die SG machte es besser und führte nach 14 Minuten mit 7:4 (Mathias Weber). Das zwang die Osterburger eine Auszeit zu nehmen, die nur bedingt Früchte trug. Die Seehäuser hielten den Vorsprung aufrecht, auch wenn er zur Halbzeitpause auf ein Tor schrumpfte – 13:12 (Dennis Hahne).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit sorgte Sebastian Papendiek zunächst für den 13:13-Ausgleich und wenig später für die 14:13-Führung der Osterburger. Fortan wechselten die Führungen stetig hin und her. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen oder sich einen Vorteil verschaffen.

Bilder Osterburgs bester Werfer Philipp Kiebach (links) muss Philipp Arndt (Seehausen) ziehen lassen. Foto: Jeannette Heinrichs



Die Fans der HSG Osterburg sorgten gleich zu Beginn der Partie für eine Unterbrechung. Foto: Jeannette Heinrichs



Beeindruckend war die Coolness von SG-Akteur Noah Bertram in dieser Phase. Der erst Siebzehnjährige zeigte vom Siebenmeterpunkt keine Nerven und verwandelte ganz sicher.

Bis kurz vor Schluss hätten beide Mannschaften den Sieg davon tragen können. Thomas Kuhlmann brachte die HSG mit 21:20 in Front. Den neuerlichen Ausgleich besorgte Philipp Arndt. In den letzten 30 Sekunden war für den Spitzenreiter der Sieg möglich. Doch den letzten Freiwurf von Kiebach blockte die SG und der Jubel nach der Schlusssirene war beim Gastgeber groß.

SG Seehausen: Johannes, Kramer - Fiedler 3, Philipp 3, Liepelt, A. Söhnel 3, Wille, Ch. Söhnel, Arndt 2, Cornehl 1, Krüger, Spöttle 2, Bertram 3, Weber 4.

HSG Osterburg: Schrödter, Feindt - Zerrahn, Kiebach 10, Kuhlmann 3, Hallasch, Papendiek 3, Dobberkau 1, Roese, Zierke 2, Fieseler, Knust, Hahne 2.