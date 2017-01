In der Handball-Verbandsliga hat die HSG Osterburg ihr Heimspiel gewonnen.

Osterburg l Die HSG Osterburg hat in der Handball-Verbandsliga nach anfänglichen Problemen seine Hausaufgabe gegen Germania Borne erledigt und klar mit 37:28 (17:12) gewonnen.

Der erste Angriff gehörte den Gästen, die auch sofort 1:0 in Front gingen. Osterburg zog bis zum 3:3 zunächst immer nach. Dann leistete sich die HSG die ersten unnötigen Fehler und leichte Ballverluste, sodass Borne 6:4 in Front lag. Nach einer Viertelstunde gelang der Knust-Sieben wieder der Ausgleich zum 8:8. Doch beide Seiten wirkten zwischendurch immer wieder nervös, produzierten weiterhin einige sehr leichte Fehler.

Mit dem 10:9 von Till Dobberkau ging die HSG erstmals in dieser Partie in Führung. Einen Konter schloss dieser dabei sehenswert mit Verzögerung ab. Die Freunde über die Führung währte nicht lange. Borne brachte sich wieder in Vorderhand – 11:10 beziehungsweise 12:11. Da waren noch fünf Minuten im ersten Durchgang zu spielen. Philipp Kiebach gelang per Drehwurf das 12:12 und leitete so die fulminante Schlussphase des ersten Durchgangs ein. Borne schien geschockt, als ihr bis dato bester Akteur Christian Fink mit einer Schulterverletzung pausieren musste. Die Osterburger schlugen gnadenlos zu. Justin Hallasch traf zunächst doppelt zum 14:12 und machte kurz darauf auch noch das 16:12. Den kaum erwarteten Pausenstand von 17:12 stellte der ebenfalls starke Philipp Zerrahn her.

Zerrahn und Hallasch waren zu Beginn des zweiten Abschnitts auch an weiteren Toren beteiligt und bauten den Vorsprung über 19:12 auf 22:13 aus. Vom Kreis gelang Max Roese das 24:14 und damit ein Zehn-Tore-Vorsprung.

Die Gastgeber spielten sich teilweise in einen kleinen Rausch. Auf Seiten der HSG durfte nun fast jeder Tore werfen. Niclas Reichert erzielte mit zwei Sprungwürfen nach gut 40 Minuten die 28:18-Führung.

Nach 44 Minuten war der Arbeitstag für den guten Osterburger-Keeper Mario Schrödter beendet. Sein Stellvertreter Frank Götzky führte sich gleich mit einer Parade ein. Borne drohte nun der Untergang, als Philipp Kiebach nach 48 Minuten das 34:22 von rechts in die Maschen schmetterte. Zwei Minuten später hieß es gar 35:12.

Die 40 Treffer schienen nur ein Frage der Zeit. Doch dann wurde ordentlich durchgewechselt, sodass der Spielfluss verloren ging und Borne noch Kosmetik betrieb zum 37:28. „Es war ein ganz starkes Spiel von uns. Das Ergebnis sagt alles aus. Zu Beginn tun wir uns meist etwas schwerer“, resümierte HSG-Coach Uwe Knust.

HSG Osterburg: Schrödter, Götzky - Zerrahn 5, Reichert 3, Kiebach 8, Th. Kuhlmann 8, Gose 1, Dobberkau 2, Roese 2, Fieseler 1, Knust, Hallasch 6, Prax 1, Hahne.