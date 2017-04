Die Handball-Frauen der SG Seehausen haben ihr letztes Heimspiel gegen den SV Irxleben mit 41:20 deutlich gewonnen.

Seehausen l Durch diesen Erfolg sind die Wischestädterinnen wieder Spitzenreiter der 1. Nordliga und werden an mindestens zwei der kommenden Wochenenden arg beschäftigt sein.

Noch nicht am nächsten Wochenende. Da bestreiten sie „nur“ ein normales Punktspiel am Sonntag (30. April) um 12 Uhr bei Eiche Biederitz.

Aber dann: Aufstiegspiele zur Sachsen-Anhalt-Liga stehen an. Die dafür gemeldeten Wischestädterinnen agieren am Wochenende 6./7. Mai gegen den Vertreter des Spielbezirks West, haben am 6. Mai ab 17 Uhr aber noch einen Punktekampf daheim gegen den SV Oebisfelde vor sich.

Ein Wochenende später erneut ein Doppelpack für die SG. Das zweite Aufstiegsmatch steht an, hinzu kommt am 14. Mai ab 13.30 Uhr in der Sporthalle von Beetzendorf das Nordcup-Endspiel, erneut gegen den SV Oebisfelde.

Lediglich am Wochenende 20./21. Mai, wenn das dritte und letzte Aufstiegsspiel ansteht, bleibt es bei dieser einen Begegnung für die Altmärkerinnen.