Nach einer schier endlosen Durststrecke hat Fußball-Landesligist FSV Heide Letzlingen seinen ersten Rückrundensieg eingefahren.

Letzlingen l Gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg siegte die Mannschaft von Trainer Thilo Stimbra mit 4:2 (2:0). Positiv aus Letzlinger Sicht war dabei, dass zum einen die mannschaftliche Geschlossenheit zu spüren war und zum anderen auch das fulminante Offensivtrio des FSV endlich wieder blendend harmonierte. Stefan Saluck, Christian Palutke und Doppeltorschütze Christian Wernecke sorgten mit vielen guten Aktionen für reichlich Torgefahr.

Stefan Saluck trifft per Volleyschuss zum 1:0

Den druckvolleren Start in die Begegnung legten jedoch die Gäste hin. Die Ilsenburger legten mit viel Tempo los ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu kommen. So waren es die Gastgeber, die das Netz erstmals richtig zum zappeln brachten. Nach einer Wernecke-Flanke traf Saluck per Volleyschuss zum 1:0 (12.). Sieben Minuten später legte Saluck dann per Flanke für Andreas Schnecke auf, dessen Kopfball parierte der Gästekeeper aber sehenswert. Den folgenden Eckball zirkelte Fabian Schlamann auf den Kopf von Wernecke, der zum 2:0 einnickte (19.). Dabei blieb es bis zur Pause unter anderem auch, weil den Letzlingern in Minute 23 ein zunächst gegebener Strafstoß wieder genommen wurde. Eine Szene, die Heide-Coach Stimbra auf die Palme brachte. „Es ist das zweite Mal, dass uns ein Elfmeter wieder weggenommen wird“, schimpfte Stimbra und war an der Seitenlinie kaum zu beruhigen.

Kurz nach dem Seitenwechsel war der Ärger jedoch auch beim Trainer verflogen, denn Wernecke köpfte eine Saluck-Flanke mit Hilfe des Innenpfostens zum 3:0 in die Maschen (47.). Die Gäste aus Ilsenburg gaben sich dennoch nicht auf und spielten weiter nach vorn. So erzeugten sie eine Druckphase mit einigen guten Möglichkeiten und dem verdienten Treffer zum 3:1. Dabei schloss Jakub Chabera ein Solo erfolgreich ab. Allerdings leistete die Letzlinger Hintermannschaft in dieser Szene nicht viel mehr als Begleitschutz (67.).

Das Team aus dem Harz wollte nun mehr und hoffte auf den Anschlusstreffer, doch die Letzlinger beendeten durch Christian Palutke alle Hoffnungen der Gäste auf Zählbares. Einen Saluck Freistoß legte Wernecke per Kopf quer und Palutke hämmerte den Ball aus Nahdistanz unbedrängt per Fallrückzieher zum 4:1 in den Kasten der Grün-Weißen (76.). Damit war die Partie entschieden, auch wenn die Ilsenburger in der Schlussphase durch den baumlangen Martin Gottowik noch einmal verkürzten.

Durch den Sieg hat Letzlingen nun nur noch sieben Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Der Klassenerhalt scheint für die Westaltmärker dennoch utopisch zu sein.

Tore: 1:0 Stefan Saluck (12.), 2:0, 3:0 Christian Wernecke (19., 47.), 3:1 Jakub Chabera (67.), 4:1 Christian Palutke (76.), 4:2 Martin Gottowik (89.).