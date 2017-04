Torjäger Martin Kausch und der VfB 07 Klötze empfangen am Sonntag die SG Eintracht Mechau zum Schlagabtausch in der Kreisoberliga.Foto: Thomas Koepke

Der 21. Spieltag der ersten Altmark-West-Liga wird mit einer vorverlegten Partie begonnen.

Salzwedel l Im Topspiel empfängt der tabellenführende SV Grün-Weiß Potzehne den Viertplatzierten, SV Schwalbe Schwiesau, und kann somit im Titelrennen schon vorlegen. Am Sonntag, ab 14 Uhr, greifen dann auch die restlichen Teams ins Geschehen ein. Der Verfolger aus Klötze bittet die SG Eintracht Mechau zum Tanz und steht folglich unter hohem Druck. Weiterhin will der FSV Eiche Mieste den Bronzerang weiter festigen und trifft im Heimspiel auf den Aufsteiger SV Rot-Blau Sanne.

Auch im Tabellenkeller bleibt es weiter spannend. Im Sechs-Punkte-Spiel reist der SV Eintracht Vienau zur Zweitvertretung des SSV 80 Gardelegen und will mit einem Sieg den Rückstand zum rettenden Ufer auf zwei Zähler verkürzen. Auch der SV Rot-Weiß Wenze hat sich noch nicht vollends aufgegeben und will - wenn möglich - gegen den TSV Adler Jahrstedt den Bock umstoßen. Desweiteren gastiert der TSV 1919 Kusey beim FC Jübar/Bornsen und der Diesdorfer SV empfängt den SV Eintracht Salzwedel 09 II.

SV Grün-Weiß Potzehne - SV Schwalbe Schwiesau.

Der SV Grün-Weiß Potzehne steht Sonnabend vor einer ganz schweren Heimpartie und empfängt den überraschend starken SV Schwalbe Schwiesau. Die Potzehner führen das Klassement aktuell mit drei Punkten Vorsprung an. Psychologisch gesehen ist es aus Sicht der Gastgeber sicher leichter, vorlegen zu können, doch eine entspannte Aufgabe wird das sicher nicht. Die Schwalben spielen eine unerwartet starke Saison, haben mit Martin Ahlemann - der bereits mit 15 Saisontreffern glänzte - einen richtig guten Sommertransfer getätigt und finden sich mit 36 Punkten auf dem vierten Rang wieder. Allerdings muss dazu erwähnt werden, dass Schwiesau den Großteil seiner Punkte zu Hause einfuhr und sich in der Auswärtstabelle lediglich auf dem achten Rang befindet. Nichtsdestotrotz sollte der Ligaprimus gewarnt sein und sich darauf einstellen, an seine Leistungsgrenze gehen zu müssen. Im Hinspiel setzten sich die Grün-Weißen durch ein Tor von Torsten Seeger knapp mit 1:0 durch. Das letzte Spiel in Potzehne bestritten beide Mannschaft vor fast zehn Jahren in der Landesklasse. Daran wird sich Schwalbe Schwiesau aber nicht gern erinnern, weil die Partie mit 0:5 verloren ging. SR: Wolfgang Schröder.

FC Jübar/Bornsen - TSV 1919 Kusey.

Der FC Jübar/Bornsen hat sich in den letzten Wochen um den Lohn einer guten Saison gebracht. Nach Niederlagen gegen Vienau, Klötze und zuletzt Schwalbe Schwiesau rutschte die Mannschaft von Christopher Job auf den undankbaren fünften Rang der Kreisoberliga ab und will morgen wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Zu Gast ist der TSV Kusey, der insgesamt eine unaufgeregte Saison - ohne irgendwelche Sorgen - spielt. Aktuell belegt der TSV mit 30 Punkten den siebten Rang und hat weiter alle Möglichkeiten, nach oben im Klassement zu klettern. Insgesamt wird morgen ein Duell auf Augenhöhe erwartet, in welchen sicherlich nur Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen werden. Wie eng beide Teams beieinander sind, zeigte bereits das Hinspiel, als man sich mit einem schiedlich-friedlichen 0:0-Remis voneinander trennte. SR: Ulrich Schröder.

SSV 80 Gardelegen II - SV Eintracht Vienau.

Der SV Eintracht Vienau steht morgen auf der Gardelegener Rieselwiese vor einer richtungweisenden Partie und sollte sich um die Wichtigkeit bewusst sein. Aktuell hat die Elf von Dirksen Höft fünf Zähler Rückstand zur Landesklasse-Reserve des SSV 80 Gardelegen. Bei einem Sieg in dieser Sechs-Punkte-Partie würde dieser Rückstand auf zwei Punkte dahinschmelzen, wodurch der Abstiegskampf neu entfacht werden würde. Bei den Gardelegenern zeigte sich in dieser Spielzeit einmal mehr, dass ohne die eigene A-Jugend und die erste Männermannschaft, kaum eine zweite Mannschaft in der Kreisoberliga zu halten ist. Sollten Bache und Burkardt - wie in der Vorwoche beim 3:3-Remis in Mechau - aushelfen, könnte aus einem 50:50-Spiel ganz schnell eine einseitige Angelegenheit werden. Im Hinspiel zeigt die Eintracht bereits, dass durchaus Potenzial in der Mannschaft steckt und ferigte die SSV-Reserve deutlich mit 4:1 ab. SR: Justin Miemel.

VfB 07 Klötze - SG Eintracht Mechau.

Der VfB Klötze steht am morgigen Sonntag unter enormen Druck. Im Prinzip ist aus Sicht der Riewe-Elf egal, ob die Potzehner ihr Heimspiel gewinnen oder nicht. Fest steht so oder so: Wollen die Purnitzstädter ihre Aufstiegschance wahren, sind keine weiteren Ausreden mehr erlaubt. Eine Personalie wird bei diesem Vorhaben allerdings nicht weiterhelfen könne. Max Fuhrmann verbringt die nächste 18 Monate beruflich im Land der aufgehenden Sonne in China. Auch gegen die SG Eintracht Mechau zählt am Ende nur der Dreier, wodurch die 07er auf 49 Punkte kommen würden. Die Elf von Mario Seidel kann indes ihre sorgenfreie Saison fortsetzen. Die SGE steht mit 26 Punkten auf Rang acht, kann folglich ganz befreit in die kommenden Aufgaben gehen und weitere Eigengewächse ins Team einbauen. Natürlich braucht man über die Favoritenrolle vor dieser Partie nicht zu diskutieren, aber so eine Situation kann eine ambitionierte Mannschaft auch hemmen. SR: Benjamin Frank Linke.

SV Rot-Weiß Wenze - TSV Adler Jahrstedt. Nach dem letzten Strohhalm greift am morgigen Sonnabend der SV Rot-Weiß Wenze. Aktuell belegen die Wenzer mit neun Punkten den letzten Tabellenrang und haben bereits neun Zähler Rückstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Wollen die Rot-Weißen doch noch den Abstieg verhindern ist man neben Schützenhilfe der anderen Teams, zusätzlich endlich auf eigene Siege angewiesen. Am besten morgen schon im Heimspiel gegen den Vorjhares-Aufsteiger TSV Adler Jahrstedt. Die Adler stehen derzeit mit zwei anderen Mannschaften bei 18 Punkten und sind folglich ebenfalls noch unter Druck. Bei sechs ausstehenden Spielen sind immerhin noch 18 Punkte zu vergeben. Eine Favoritenrolle ist in diesem Abstiegskrimi kaum auszumachen. Beide Mannschaften werden sich physisch beackern, und wer weniger Fehler macht, wird die Partie für sich entscheiden. Das Hinspiel gewann Wenze knapp mit 2:1, was zumindest etwas Selbstvertrauen geben dürfte. SR: Wolfgang Schröder.

FSV Eiche Mieste - SV Rot-Blau Sanne.

Der FSV Eiche Mieste setzte den positiven Trend in der Rückrunde auch am letzten Wochenende fort. Wenn auch etwas glücklich bezwang man die Eintracht-Reserve aus Salzwedel knapp mit 1:0. Aktuell belegt der FSV mit starken 40 Punkten den Bronzerang der Liga und ist somit die dritte Kraft in der Kreisoberliga. Nun geht es in den verbleibenden Spielen darum, diese Platzierung zu behaupten, weshalb noch drei bis vier Siege benötigt werden. Sonntäglicher Gast ist der SV Rot-Blau Sanne. Der Aufsteiger steht aktuell bei 18 Punkten und steckt folglich noch immer in Abstiegsnöten. Dabei macht besonders die Auswärtsbilanz Sorgen. Während man vor heimischer Kulisse bereits 15 Zähler einfuhr, sind es auswärts nur drei. Ob es morgen mit dem ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit klappt, draf gegen den starken Drittplatzierten bezweifelt werden, womit sich die Favoritenrolle auch hier gar nicht erst stellt. An das Hinspiel werden sich die Gäste aber gerne zurückerinnern. Durch ein Tor von Adrian Krüger konnte der SV Rot-Blau Sanne damals vor heimischer Kulisse gewinnen. SR: Frank Benecke.

Diesdorfer SV - SV Eintracht Salzwedel 09 II. Trotz guter Verstärkung aus der ersten Mannschaft, großer Überlegenheit auf dem Platz und den besseren Chancen reichte es am vergangenen Sonntag nicht zu einem Heimerfolg gegen den FSV Eiche Mieste. Doch auch ohne Röhl und Gille reist die Zweitvertretung des SV Eintracht Salzwedel mit dem Ziel zum Diesdorfer SV, die drei Punkte einzufahren. Während die Jeetzestädter mit 32 Punkten auf dem sechsten Platz rangieren und den Blick weiter nach vorne richten, bleibt es für den Landesklasse-Absteiger aus Diesdorf eine doch recht durchwachsene Saison. Nachdem es gegen den TSV 1919 Kusey am letzten Sonntag bereits die zehnte Saisonpleite hagelte, geht es in den restlichen Partien nur noch um Schadensbegrenzung. Immerhin dürfte schon jetzt feststehen, dass man die Saison mindestens auf dem jetzigen neunten Rang beenden wird, da der Abstand nach hinten einfach zu groß ist. Will man nach vorne zumindest noch die Mechauer abfangen, wäre ein Heimsieg gegen die 09er ein guter Anfang. Die Favoritenrolle haben morgen ganz klar die Salzwedeler inne. In der bisherigen Rückrunde sammelten die Diesdorfer ganz magere vier Zähler. Bereits im Hinspiel war die Eintracht-Reserve bis zur 70. Minute das klar bessere Team, fing dann aber noch drei Gegentore zum 4:4-Endstand. SR: Andre Liesche.