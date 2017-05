Lukas Biermann (rechts), hier gegen Pascal Wennrich, brachte seine Langenapeler Farben mit 1:0 in Führung und damit auch auf die Siegerstraße. Foto: Florian Schulz

In der Fußball-Landesklasse hat der SV Langenapel 3:0 (0:0) gegen den TuS Wahrburg gewonnen.

Langenapel l Es war ein wichtiger, aber auch nur ein kleiner Schritt in Richtung Klassenerhalt. Blickt man auf die Ergebnisse der Mitkonkurrenten, so war der Heimerfolg des SV Langenapel schon fast Pflicht.

Trotz des Sieges dürfen sich die Langenapeler nun nicht lange auf den Lorbeeren ausruhen. Zwar zog die Elf von Trainer Ronny Müller nach Punkten mit dem direkten Kontrahenten gleich, doch auch die Verfolger aus Jävenitz und Goldbeck punkteten auf heimischen Plätzen. Somit bleibt es bei nur einem Zähler Vorsprung des SVL auf die Abstiegsränge – und das drei Spieltage vor Ablauf der Spielzeit. Die verbleibenden drei Gegner Möringen, Liesten und Tangermünde kommen allesamt aus der oberen Tabellenhälfte. Da sind ähnlich couragierte Auftritte wie am Sonnabend im Aufsteigerduell schon fast Pflicht.

Die Wahrburger wussten schon im Vorfeld um die Schwere der Aufgabe. Nicht nur, weil die Rand-Stendaler bereits das Hinspiel mit 1:2 verloren hatten, sondern auch, weil Coach Erik Lüsch 14 Akteure aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung standen. Somit mussten einige Spieler ran, die teilweise seit Beendigung ihrer Nachwuchszeit nicht mehr aktiv waren. Nach Wiederbeginn merkte man dem TuS die konditionellen Nachteile dann auch an. Langenapel wurde indes immer dominanter und schoss durch Lukas Biermann, Fred Neuling und Pascal Kreitz den am Ende auch in dieser Höhe verdienten Heimerfolg heraus.

Eher wenig passierte in den ersten 45 Minuten. Die Platzherren verbuchten zwar optische Vorteile, konnten dies aber nicht in Zahlen zum Ausdruck bringen. Gleich nach zwei Minuten scheiterte Alexander Schulz, der zusammen mit dem überragenden Michael Vogt (Müller: „Michael spielt ohnehin eine bärenstarke Rückrunde“) die SVL-Viererkette solide zusammenhielt, infolge eines Eckballs an TuS-Schlussmann Daniel Meinert.

In der Folge spielte sich das Geschehen größtenteils im Mittelfeld ab, wo die Zweikämpfe zwar verbissen, aber zumeist doch fair geführt wurden. Während auf Gäste-Seite Eric Lembert nach einer Flanke von Till Fuchs wohl einen Kopf größer hätte sein müssen (18.), scheiterten für die Müller-Elf Lukas Biermann an Meinert (19.) und Pascal Kreitz, fast von der Grundlinie, am Außenpfosten (26.).

Nach dem Seitenwechsel merkte man dem SVL den Willen dann umso mehr an, die drei Zähler auf eigenem Platz zu behalten. Die Westaltmärker intensivierten ihre Offensivbemühungen, hinzu kam allerdings auch der anfangs geschilderte Kräfteverschleiß der Wahrburger. Das Lüsch-Team igelte sich zwar nicht hinten ein, ließ im Offensivspiel aber die Genauigkeit vermissen. Dazu ließ das Duo Vogt/Schulz in der SVL-Verteidigung auch so gut wie keinen Ball durchrutschen.

Auf der Gegenseite scheiterte Lukas Biermann nach guter Kreitz-Vorarbeit noch an Meinert (47.), doch wenig später legte sich der Youngster das Spielgerät zurecht und traf humorlos zum 1:0 (52.). Dagegen zu setzen hatten die Gäste nur einen Versuch von David Mooz (64.), der neben dem Kasten landete. Dazu schwächten sie sich auch noch selbst durch die „Ampelkarte“ gegen Felix Belling in Minute 74.

Das machte es für die Langenapeler noch einfacher. Mit einem abgefälschten Schuss traf Fred Neuling zum 2:0 (79.), ehe Pascal Kreitz mit etwas Glück – Keeper Meinert hatte die Finger am Leder – auch noch für das 3:0 (89.) sorgte. Kreitz (86.) und Neuling (90.) besaßen sogar noch Chancen auf den vierten Treffer, doch der sollte nicht mehr gelingen. Dem SV Langenapel konnte es egal sein, denn die drei Zähler wanderten völlig zu Recht auf das eigene Konto und dürften nach zuvor drei Niederlagen am Stück Hoffnung im Abstiegskampf machen.

SV 51 Langenapel: Oesterling – Kreitz, Beneke (86. Bergener), Vogt, Neuling, Mat. Müller, Mar. Müller, Biermann, Wulff (88. St. Bock), M. Bock, A. Schulz.

TuS Wahrburg: Meinert – Wagner (53. Jacobsen), Lembert (46. Karaterzyan), Belling, P. Wennrich, Lampe, Hesse, Mooz, Zimmermann (78. Hauck), Fuchs, Rieke.

Torfolge: 1:0 Lukas Biermann (52.), 2:0 Fred Neuling (79.), 3:0 Pascal Kreitz (89.).

Schiedsrichter: Steffen Wozny.

Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Felix Belling (74./TuS Wahrburg).

Zuschauer: 71.