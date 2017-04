Nur 45 Minuten im Einsatz waren im Rahmen der Fußball-Landesliga die A-Junioren des MTV Beetzendorf.

Beetzendorf l Das lag aber nicht an den Schützlingen von Bernd Neubauer und Andreas Horn selbst, sondern am Gegner. Der Schönberger SV war nur mit zehn Spielern angereist, musste bis zur Pause dann aber noch vier weitere Akteure aus unterschiedlichen Gründen ersetzen. Zu sechst waren die Ostaltmärker um Coach Gerhard Hauf somit nicht mehr spielfähig. Schiedsrichter Stephan Bock war somit gezwungen, die Partie nach der Halbzeit abzubrechen. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 5:0 für die Gastgeber. Dieses Ergebnis wird aller Voraussicht nach auch endgültig in die Wertung eingehen.

In Überzahl übernahm der MTV von Beginn an das Kommando, haderte allerdings mit der Chancenverwertung. Dennoch hielten die Schönberger ordentlich dagegen und versuchten selbst, den einen oder anderen Konter zu starten. Es blieb allerdings nur beim Versuch, denn zu halten gab es für Keeper Marco Schmidt – er wurde, um überhaupt in Bewegung zu sein, schon ab und an von seinen Mitspielern mit Rückgaben bedient – nichts. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich in der anderen Spielhälfte ab.

Nach fünf Minuten war es Alf Müller, der bei böigem Wind das verdiente 1:0 für die Platzherren erzielte. Auch in der Folge blieb es ein Spiel auf ein Tor, doch wie eingangs schon erwähnt: Der MTV brauchte zu viele Gelegenheiten für ein Tor. Daher dauerte es bis zur 23. Minute, bis die Westaltmärker in Person von Mittelfeldantreiber Daniel Stehr zum 2:0 nachlegten. Schönberg stemmte sich gegen ein Debakel, doch nach und nach gingen dann eben doch die Spieler aus. Die entstandenen Lücken nutzten die Beetzendorfer dann doch aus und kamen zu einfachen Toren. Amon Bade (27.), Jan Plewe (33.) und abermals Stehr (39.) sorgten für ein komfortables 5:0 zum Kabinengang.

Natürlich hätten die Platzherren in Hälfte zwei – und das wäre wohl auch keine große Herausforderung gewesen – gern noch weitere Treffer nachgelegt, doch Referee Bock pfiff auf Nachfrage der Gäste, die eben unter der Mindestspieleranzahl von sieben Akteuren gelegen hätten, gar nicht mehr an. Der MTV Beetzendorf behält mit 89 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga und festigte ohne Probleme seinen sechsten Tabellenplatz.

MTV 1880 Beetzendorf: Schmidt – Lüdtke, H. Glaue, Steinig, Stehr, Bade, Müller, Schulze, Plewe, Bartels, Heinze (Franke, J. Glaue).

Schönberger SV: Geiersbach – Rieger, Flatun, Hoffmann, Benz, Kinne, Moritz, Parpart, Lochow, Biedermann.

Torfolge: 1:0 Alf Müller (5.), 2:0 Daniel Stehr (23.), 3:0 Amon Bade (27.), 4:0 Jan Plewe (33.), 5:0 Daniel Stehr (39.).

Schiedsrichter: Stephan Bock.

Vorkommnis: Die Partie wurde nach der ersten Halbzeit abgebrochen, weil die Gäste nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung hatten.