Tabellenführer SV Grün-Weiß Potzehne hat am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga einen souveränen Auswärtssieg eingefahren.

Kusey l Beim TSV Kusey setzte sich die Elf von Trainer Erich Krümmling mit 2:0 (2:0) durch. Mann des Tages war dabei Kai Klose, der einen Doppelpack für seine Farben erzielte. Während es für Potzehnes Offensivmann also rund lief, erlebte Kuseys Torjäger Philipp Krüger einen rabenschwarzen Nachmittag. Krüger, der bereits 23 Saisontore erzielt hat und damit aktuell Platz zwei der Torjägerliste belegt, musste mit einer Oberschenkelverletzung schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden.

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Gäste jedoch schon deutlich führen können. Von Beginn an nahmen die Grün-Weißen das Heft des Handelns fest in ihre Hände und spielten druckvoll nach vorn. Die erste gute Möglichkeit gegen tief stehende Gastgeber ergab sich so schon nach sechs Minuten. Peter Hesse verzog jedoch knapp. Drei Minuten später tauchte wieder der agile Hesse in aussichtsreicher Position vor dem TSV-Kasten auf, wurde aber hart bedrängt und so segelte das Leder über das Tor. Den folgenden Eckball von Klose köpfte Jan Küllmei dann knapp über das Tor. Klose selbst versuchte es anschließend das erste Mal selbst, scheiterte aus gut 20 Metern aber an Kuseys Torhüter Florian Bratz.

Hahn mit der Chance für den TSV

Von den Platzherren war indes nichts zu sehen. Trainer Klaus Steckhan hatte seiner Elf offensichtlich nur das Verteidigen des eigenen Kastens verordnet. Folgerichtig fand das Spiel fast ausschließlich in der Hälfte des Tabellenachten statt. Erst in Spielminute 29 wagten sich die Gastgeber erstmals mutig über die Mittellinie. Der für Krüger eingewechselte Lennard Hahn prüfte Grün-Weiß-Torhüter Patrick Schmidt, der mit Mühe parierte. Es blieb die einzige Torchance des TSV an diesem Tag.

Grün-Weiß Potzehne gewinnt das Topspiel Potzehne (mja) l Das Topspiel der Fußball-Kreisoberliga gewann Grün-Weiß Potzehne gegen den VfB Klötze mit 4:0 Toren. Strafstoß oder nicht? Das war in dieser Szene die Frage, als Lars Hering (Potzehne) mit Kl...



Im Spitzenspiel der Kreisoberliga (Altmark-West) bezwang der SV Grün-Weiß Potzehne (am ...



Akrobatisch spielt Potzehnes Felix Keller hier den Ball. Foto: Michael Jacobs



Dieser Fallrückzieher von Lars Hering parierte der Keeper des VfB. Foto: Michael Jacobs



Gesprächsbedarf hatten hier Potzehnes Lars Hering und Schiedsrichter Reno Pohl. Foto: Michae...



Durch die Verletzung seines Torhüters geriet Klötzes Coach Kevin Riewe ins grübeln...



VfB-Keeper Mathias Schulz musste verletzt ausgewechselt werden. Diagnose: Haarriss im Zeh des rec...



VfB-Keeper Mathias Schulz musste verletzt ausgewechselt werden. Diagnose: Haarriss im Zeh des rec...



Christian Henke (am Ball) gehörte zu den auffälligeren Akteuren im Team des VfB Klö...



Traf per Kopf zum 2:0: Potzehnes Michael Lippert (rotes Trikot). Foto: Michael Jacobs



Zweikampf zwischen Martin Kausch (Klötze/links) und Potzehnes Roy Bröckel. Foto: Michae...



VfB-Spieler Christian Pomp kommt gegen Michael Lippert einen Schritt zu spät. Foto: Michael ...



Hier wird Potzehnes Jan Küllmei (Nummer drei) von der VfB-Deckung geblockt. Foto: Michael Ja...



Potzehnes Kai Klose (links) im Zweikampf mit Klötzes Felix Fuhrmann. Foto: Michael Jacobs



Christian Henke (VfB Klötze/rechts) klärt vor Michael Lippert. Foto: Michael Jacobs



Potzehnes Kai Klose (links) im Zweikampf mit Klötzes Felix Fuhrmann. Foto: Michael Jacobs



Potzehnes Kai Klose (links) im Zweikampf mit Klötzes Felix Fuhrmann. Foto: Michael Jacobs



Potzehnes Thomas Müller (rechts) im Zweikampf mit Klötzes Jan Sprycha. Foto: Michael Ja...



Jan Küllmei jubelt über den Führungstreffer zum 1:0. Foto: Michael Jacobs



VfB-Mann Christian Henke (links) klärt vor Potzehnes Kai Klose. Foto: Michael Jacobs



Im Spitzenspiel der Kreisoberliga (Altmark-West) bezwang der SV Grün-Weiß Potzehne (am ...



VfB-Mann Christian Henke (links) klärt vor Potzehnes Kai Klose. Foto: Michael Jacobs



Oldie Andreas Horn lief beim VfB Klötze im Mittelfeld auf. Foto: Michael Jacobs



Fortan stellte sich eigentlich nur noch eine Frage - trifft Potzehne? Und wenn ja, wann? Die Antwort gab Kai Klose. Nach einer sehenswerten Kombination über Felix Keller und Peter Hesse brauchte der Stürmer der Gäste aus Nahdistanz nur noch einzuschieben - 0:1 (33.). Anschließend kreiste der Minutenzeiger nur sechsmal um die Uhr, als Klose erneut zuschlug. Bedient von Sturmkollege Lars Hering, der einen herrlichen Außenristpass an den Mann brachte, enteilte Klose seinem Gegenspieler und schob den Ball aus halblinker Position zum 0:2 in die Maschen (36.). Dabei blieb es auch bis zur Pause, ehe es nach dem Seitenwechsel wieder die Gäste waren, die den ersten Akzent setzten.

Michael Lippert kam im Strafraum an den Ball, konnte die Kugel aber nicht kontrollieren und verpasste so die große Chance zur endgültigen Entscheidung.

Danach kontrollierte der Spitzenreiter die Partie weiter nach Belieben, verpasste es aber, trotz vieler Möglichkeiten, weitere Treffer zu erzielen. So blieb es beim 0:2.

Torfolge: 0:1, 0:2 Kai Klose (33., 39.).

Schiedsrichter: Marcel Leppin. Zuschauer: 61.