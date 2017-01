Der SV Eintracht Salzwedel hat mit der Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde der Fußball-Landesklasse begonnen.

Salzwedel l Am vergangenen Freitagabend startete der Landesklasse-Vertreter SV Eintracht Salzwedel 09 in die Vorbereitung zur Rückrunde. Der Interimstrainer Helge Kietzke, der gemeinsam mit Sven Heydemann den privat verhinderten Cheftrainer Burghardt Schulze vertrat, begrüßte zum Auftakt einen großen 22-Mann-Kader und begann das Training mit einer kurzen gemeinsamen Besprechung im Clubraum der heimischen Flora.

Philip Müller begnadigt

Mit dabei war neben dem begnadigten Philip Müller, auch ein Neuzugang. Während sich Bolly Jawo derzeit in Bremen aufhält und aktuell auch verletzt ist, nahm neben dem zweiten Winterneuzugang Amadou Sarr auch der erst B-Jugendliche Habtom Yohannes Solomon am Trainingsauftakt teil. Es fehlten lediglich der verletzte Lucas Kietzke und Michael Schulze. Die Eintracht begann das Wochenende aufgrund des gut gefüllten Terminkalenders mit einer leicht dosierten Intensität. Während am Freitag und Sonnabendvormittag größtenteils Laufeinheiten mit dem Schwerpunkten Ausdauer und Spritzigkeit dominierten, regierte am Sonntag vor allem das Spiel mit dem Ball. Als Rangdritter der Landesklasse qualifizierten sich die Jeetzestädter auch für die 26. Auflage des Altmark Masters, wo die besten Teams der westlichen und östlichen Altmark um den Wanderpokal kämpfen. Insgesamt blickt die Eintracht auf eine erfolgreiche Hinrunde zurück. In der Landesklasse erspielte der Staffelmitfavorit das beste Resultat seit dem Landesliga-Abstieg im Jahr 2012 und auch im Kreispokal läuft es. Von daher gab es für das Trainerteam auch keinen Grund vom Saisonziel abzurücken. Neben der Rückkehr in die Landesliga steht auch weiterhin der Kreispokalsieg auf der To-do-Liste.