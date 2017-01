Die SG Neuferchau/Kunrau hat schon in der gesamten Saison in der 1. Handball-Nordliga ein großes Manko, das sich Chancenverwertung nennt.

Beetzendorf l Mehrere Punkte gingen für das Team von Trainer Rainer Schulz bereits flöten, weil es zu viele Anläufe für einen Torerfolg braucht. Ähnlich war es auch gestern, allerdings gab es beim 24:22 (14:11) gegen den HSV Magdeburg II endlich mal wieder einen Sieg zu bejubeln.

Wie wichtig der Zweier war, zeigt nur ein kurzer Blick auf das Klassement. In der Beetzendorfer Halle trafen gestern zwei Kellerkinder aufeinander, wobei sich die SGN mit dem unterm Strich verdienten Sieg wieder etwas Hoffnung verschaffte. Allerdings machten es die Westaltmärker (mal wieder) spannender als nötig, was auch Trainer Rainer Schulz so sah. „Die Chancenverwertung ist nun mal das A und O. Dieses Problem zog sich durch das gesamte Spiel. So ist es klar, dass die Mannschaft irgendwann unruhig und nervös wird. Wenn wir die Dinger vorn mal öfter reinmachen, läuft das Spiel auch wesentlich ruhiger ab“, bilanzierte Schulz, der seinen Schützlingen in puncto Einsatz, Moral und Willen aber ein Kompliment aussprechen musste.

Die SGN legte auch einen guten Start hin und führte nach drei Minuten durch Florian Runow und Christian Pirch, der ein ganz starkes Spiel ablieferte, mit 2:0. Wer nun dachte, die Westaltmärker können ihren Lauf auch weiterhin fortsetzen, sah sich getäuscht. Relativ früh schlich sich bereits der Schlendrian in den Angriff der Schulz-Sieben ein. Dazu kam aber auch eine starke Leistung von Magdeburgs Keeper Tom Baum. Der parierte mehrfach hervorragend und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sich die HSV-Reserve zunächst den 2:2-Ausgleich (5.) und später sogar eine 5:3-Führung (10.) erarbeitete. Die Abwehr der Hallenherren packte in der Folge noch einen Tick fester zu, auch Torhüter Steffen Heise konnte sich mehrmals auszeichnen. Durch fünf Treffer am Stück durch Pirch, Martin Hübener, Runow (2) und Marcel Günther stand es nach 17 Minuten 8:5 für die SGN. Zwischenzeitlich baute Neuferchau/Kunrau bis auf 13:8 (26./Andy Rehaag) aus, doch bis zur Pause schmolz der Vorsprung wieder ein wenig (14:11).

Auch nach Wiederbeginn schafften es die Hallenherren nicht, sich entscheidend abzusetzen. Das lag erneut an der nur mäßigen Trefferausbeute. Magdeburg blieb, angetrieben von Mittelmann Karsten Baethge, im Spiel und glaubte weiterhin an sich. Auch wenn sich die SGN mehrfach ein Fünf-Tore-Polster erarbeitete (16:11, 19:14, 20:15), pirschten sich die Landeshauptstädter immer wieder heran. Beim 20:22 (56.) waren es nur noch zwei Treffer, die den HSV II vom Kontrahenten trennten. Besonders wichtig war der anschließende Treffer von Pirch zum 23:20. In der Folge verpassten die Magdeburger dennoch zweimal den möglichen Anschlusstreffer, der noch einmal richtig Spannung reingebracht hätte. So aber gingen die zwei Punkte verdientermaßen an die SG Neuferchau/Kunrau, die nun natürlich auf eine kleine Serie hofft.

SG Neuferchau/Kunrau: Heise, I. Hübener – Runow (3 Tore), Grabow, Fehse (1), Rehaag (1), A. Glückselig, Günther (1), M. Hübener (4), D. Glückselig (4), Dannies, Nerlich (2), Beneke, Pirch (8).

HSV Magdeburg II: Baum – Schulz (4), Jantsch (1), Brunsendorf (2), Galke, Baethge (9), Bode (3), Schötzing, Klose, Hoheisel (3), Völkel.