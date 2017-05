Dank eines Auswärtserfolges bei der HG Winsen/Luhe hält der SVT Uelzen/Salzwedel die Klasse.

Winsen/Salzwedel (scf) l Durch den 27:22 (12:14)-Auswärtserfolg bei der HG Winsen/Luhe realisierte der SVT Uelzen/Salzwedel gestern Abend den Klassenerhalt in der Landesliga Lüneburg. Zwar sorgten Ronny Schlawin, Martin Kersten und Michael Schulze für eine frühe 3:1-Führung (6.), doch diese war recht schnell dahin. Weil die Gäste noch nicht effektiv genug waren und auch in der Abwehr ab und an ein wenig die Stabilität vermissen ließen, ging die HG mit einem 14:12-Vorsprung in die Kabine.

Bitter für Uelzen/Salzwedel war die Rote Karte gegen Michael Schulze (31.). „Andere Spieler haben die Führung übernommen und es lief auf einmal wesentlich besser“, erklärte Spieler Sebastian Schönfelder. Speziell in der Schlussphase bauten die Westaltmärker ihre Angriffe geduldig auf, schlossen gut ab und schafften durch einen Fünferpack von Björn Drangmeister, Schlawin, Schönfelder, Merdly Warneke und Hendrik Eichblatt eine 17:15-Führung (39.). Dennoch blieb es noch spannend, ehe Schönfelder, Warneke und Gustav Gercke mit dem 25:20 (58.) für die endgültige Entscheidung sorgten.

„Die Bank hat heute 60 Minuten lang volle Pulle gegeben, dazu kamen bestimmt 50 Fans, die uns hier super unterstützt haben“, wurde Schönfelder noch einige lobende Worte los.

SVT Uelzen/Salzwedel: Duda, Kolley – Schulze (2 Tore/31. Rote Karte), L. Gercke, Eichblatt (2), M. Zunder, Hornisch (4), Drangmeister (1), Schlawin (3), Schönfelder (6), Kersten (2), Warneke (5), Böhlen, G. Gercke (2).