Salzlandkreis (hla/duh) l Durch den Auswärtserfolg im Kellerduell gab „Mühlingen“ den Abstiegsplatz an Verlierer Gerbitz ab. Über die Hälfte der Mannschaften, ab Platz acht (Aschersleben), ist derzeitig in Abstiegsgefahr. Jedoch gelang Glöthe mit dem Kanterheimsieg ein Befreiungsschlag.Der VfB bringt damit Verlierer Gatersleben mit in die Abstiegszone.

VfB Glöthe –

Sax. Gatersleben 8:0 (3:0)

Schon in der ersten Hälfte war ein klares Bild zu erkennen. Der Gastgeber dominierte gegen das Team, das in der Tabelle über ihnen steht. Richtig deutlich wurde es erst im letzten Spieldrittel. Der VfB legte im längst entschiedenen Spiel nochmal fünf Tore nach. Besonders torhungrig war dabei Denny Nevermann, der mit seinen vier Treffern die Hälfte der Glöther Tore erzielte.

Tore: 1:0 Philipp Theuerkauf (4.), 2:0 Danny Nevermann (29.), 3:0 Martin Hellmund (35.), 4:0 Danny Nevermann (61.), 5:0 Martin Hellmund (70.), 6:0 Felix Zerner (ET, 80.), 7:0, 8:0 Danny Nevermann (86., 87.); SR: Hohlbein (Latdorf), ZS: 20

SV Plötzkau –

BSC Biendorf 1:1 (1:0)

Der Gastgeber kam gut in das Spiel und gewann meist die Laufduelle und Zweikämpfe, beeindruckte damit den BSC sichtlich. Nach der frühen Führung des SVP verlagerte sich das Match immer mehr in die Gästehälfte. Bei den Biendorfern klappte spielerisch wenig, die Angreifer konnten die Abwehr kaum entlasten. So hatte der Gast mehrfach Glück, da die SVP-Angreifer recht klare Chancen nicht nutzten. Bezeichnend für das Angriffsspiel des BSC war, dass der Ausgleichtreffer per direktem Freistoß fiel. So wurde dann auch die Spielweise der Gäste etwas besser, jedoch bestimmte die Heimelf weiter das Spielgeschehen. Doch vor dem Tor der Gäste fehlte Plötzkau der letzte Biss und auch das Glück im Abschluss. .

Tore: 1:0 Andreas Gärtner (6.), 1:1 Christoph Vatthauer (51.); SR: Altermann (Warmsdorf), ZS: 55

Heteborner SV –

Rot. Aschersleben 1:1 (1:1)

Die Gäste begannen stark und fanden recht schnell ihren Spielfaden. So gingen sie verdient in Führung, nutzten aber weitere gute Chancen nicht. Der Gastgeber kam über den Kampf nach 30 Minuten besser ins Spielgeschehen, so ging es bis zur Pause auf und ab. Nach dem Wechsel traten die Einheimischen kompakter auf und es hatten deutlich mehr Feld- und Chancenanteile. Jedoch zeigte Torjäger Rieche mehrfach Nerven. die Gäste konterten nur sporadisch und holten glücklich einen Punkt.

Tore: 0:1 Christian Knoblauch (12.), 1:1 Enrico Rieche (FE, 38.); SR: Koch (Winningen), ZS: 20, RK: Stefan Helmecke (Aschersleben, 90+1)

Jahn Gerbitz –

SG „Mühlingen“ 2:5 (1:2)

Mit der frühen Führung im Rücken wirkte die Spielweise der SG Kleinmühlingen/Zens II/Großmühlingen durchdachter, obwohl sich beide Teams über weite Strecken der Begegnung auf Augenhöhe begegneten. Selbst die Chancenanteile beider Teams waren in dem kampfbetonten Spiel etwa gleich. Doch der Gast kam verdient zum Dreier, weil er vor dem Jahn-Tor einfach cleverer war und mehr Durchsetzungsvermögen hatte. Dies fehlte den Angreifern von Jahn Gerbitz über weite Stecken der Partie.

Tore: 0:1 Stefan Schliemann (8.), 0:2 Patrick Bösel (FE, 34.), 1:2 Andree Lindemann (45.), 1:3 Ronny Becker (55.), 1:4 Daniel Schedlo (60.), 1:5 Ronny Becker (79.), 2:5 Tino Focke (83.); SR: Andrae (Bernburg), ZS: 12

Grün-Weiß Schadeleben –

R/W Gr. Rosenburg 0:6 (0:2)

Die Gäste hatten recht früh optisch mehr Spielanteile, trafen aber bis zur Pause auf einen kämpferischen Gastgeber. Die Schadelebener suchten ihr Glück im Konterfußball und waren dabei nie ungefährlich. Doch vor dem Gästetor fehlte es an Durchsetzungsvermögen. Die Pausenführung des Klassenprimus war deshlab recht glücklich. Das Team aus Groß Rosenburg zog aber nach der Pause mächtig die Zügel an, spielte so seine fußballerischen und läuferischen Vorteile mehr als deutlich aus. Die „Bären“ bekamen kaum ein Bein auf den Boden und so war das Match binnen sieben Minuten deutlich gelaufen. Der Gast ließ es danach ziemlich ruhig angehen, traf bis zum Ende auf eine kämpferische Gastgeberabwehr.

Tore: 0:1 Tino Reer (ET, 26.), 0:2 Florian List (HE, 41.), 0:3 Maximilian Mikoleit (51.), 0:4 Mathias Jahnke (53.), 0:5 Justin Denndorf (58.), 0:6 Maximilian Mikoleit (88.); SR: Wondratschek (Westegeln), ZS: 10

SG Pobzig/Nienburg II –

Ask. III/FC Bernb. 1:2 (0:2)

Bereits nach 13 Minuten hatten die Gäste der Spielgemeinschaft Askania Bernburg III/FC Bernburg das Spiel mit zwei schnellen Toren entschieden. Vom Gastgeber SG Eiche Pobzig/FSV Nienburg II kam zu wenig. Der Treffer von Tim Knöfler in der zweiten Hälfte blieb nur Ergebniskorrektur. Der Tabellenzweite setzte sich erwartungsgemäß durch.

Tore: 0:1 Maik Wagner (7.), 0:2 Mario Waschmann (13.), 1:2 Tim Knöfler (62.); SR: Hallmann (Preußlitz), ZS: 25

Union Schönebeck III –

Warthe Hakeborn 1:2 (0:1)

Es war bis zur Pause ein recht lebhaftes und ausgeglichenes Offensivmatch. Dabei gab es beiderseits recht gute Torszenen, von denen die Warthe-Elf eine erfolgreich nutzte. Die Gäste schossen aber auch noch einen Strafstoß neben das Union-Tor (27.). Nach der Pause waren die Gastgeber deutlich agiler und kamen über eine hohe Laufbereitschaft in das Spiel. Auch in den Zweikämpfen waren die Elbestädter sehr präsent. „Doch bei der Nutzung zahlreicher guter Chancen gab es zu viele Abschlussmängel“, so Trainer Uwe Mücke. So kamen die Gäste über ihren Konterfußball etwas glücklich noch zu ihrem zweiten Treffer Der Union-Anschlusstreffer vom Kapitän Tino Stille kam dann einfach zu spät, um das Spielgeschehen noch zu wenden.

Tore: 0:1 Christoph Niemann (38.), 0:2 Christian Kaufmann (56.), 1:2 Tino Stille (FE, 86.); SR: Baldamus (Neundorf), ZS: 30

