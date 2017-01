Zum 15. Mal wird der Febro-Neujahrspokal ausgetragen.

Schönebeck l Zum 15. Mal wird Sonnabend der Febro-Neujahrspokal ausgetragen. Ab 16 Uhr fliegen im Stadtpark Schönebeck die Fäuste. Etwa 50 Sportler und bis zu 20 Kämpfe können dann bestaunt werden. Der PSV Schönebeck schickt mit Rocco Hinz, Argishti Terteryan und Robin Eickhorst drei namhafte Akteure in den Ring. Die Schönebecker Boxer vom Veranstalter Polizeisportverein Schönebeck zumindest haben sich gut auf ihren Auftritt vorbereitet. Mit Schatten- und Spiegelboxen sowie Tatzenarbeit stimmten sich die Sportler ein. Zehn Aktive aus der Elbestadt werden am Sonnabendnachmittag mit dabei sein. Von den Kindern bis zu den Männern werden alle Klassen vertreten sein. Insgesamt sollen 50 Kämpfer im Stadtpark ihr Können zeigen. Neben dem PSV Schönebeck werden die Vereine Eintracht Berlin, Punching Magdeburg, Boxunion Strausberg, Bayer Leverkusen, PSV Zerbst und der 1. BC Altmark Stendal mit von der Partie sein. „Die Berliner werden mit einer großen Gruppe anreisen“, stellt PSV-Boxtrainer Frank Käsebier schon einmal in Aussicht.

Zwischen 15 und 20 Kämpfen können die Zuschauer morgen bestaunen. Eingeteilt in Alters- und Gewichtsklassen treten die Boxer dann an. Abwechslungsreich wird es auf jeden Fall, denn die Schüler stehen dreimal eine Minute im Ring, die Kadetten und Junioren dreimal zwei Minuten und die Jugend und Männer dreimal drei Minuten. Auch ein paar junge Frauen stellen sich der Aufgabe. Der PSV schickt Katharina Bock ins Rennen. Und die Champions – Rocco Hinz, Argishti Terteryan und Robin Eickhorst.

Ab 15 Uhr startet der Einlass. Da haben die Athleten bereits das Wiegen hinter sich. Eine Stunde später, um 16 Uhr, beginnt das Programm. Zu Beginn erfolgt die Vorstellung der Sportler. Im Anschluss an die Kämpfe werden die Siegerehrungen durchgeführt. Ein spezielles Rahmenprogramm wird es nicht geben. „Der Fokus wird auf den Sport gelegt“, betont Käsebier. „Aber wir haben wieder unser Nummern-Girl“, schmunzelt er. Und dann heißt es „Ring frei“ für die kleinen und die großen Boxer.