TSG Calbe Handballerinnen schaffen kleine Sensation Sieg gegen favorisierte Dessauerinnen

Calbe l Ein Sensationserfolg ist den Calbenser Handballerinnen aus der Sachsen-Anhalt-Liga gegen den Dessau-Roßlauer HV 06 gelungen. Mit einer disziplinierten Leistung bezwangen sie den Favoriten mit 27:24 (15:13) und wussten in allen Belangen zu überzeugen. TSG-Trainer Frank Falke spricht von der bisher besten Saisonleistung, die Fans sind entzückt, die Spielerinnen überglücklich. Von einem Erfolg gegen den Tabellenzweiten aus Dessau haben die Calbenser vielleicht geträumt, die zwei Punkte nun aber auf dem Konto zu haben, ist ein fast schon euphorisches Gefühl. Falke erklärte nach dem Spiel: „Ich bin unheimlich stolz.“

So ist es nicht nur der Sieg, der zählt, sondern auch die Art und Weise, wie er zustande kam. „Sie wollten den Sieg und das gemeinsam“, stellte er fest und lobte die disziplinierte und geduldige, aber sehr druckvolle Spielweise seiner Schützlinge. Jede einzelne von ihnen war diesmal über 60 Minuten gefordert, denn die Auswechselbank war so leer wie lange nicht. Neben Stefanie Hüls und Kristin Sroka, deren Rückkehr auf die Platte nach Verletzung und Krankheit weiterhin nicht absehbar ist, fehlte mit Antje Schreiber noch eine weitere erfahrene Spielerin. Selbst eine der zwei Trainingseinheiten vor dem Spiel fiel grippebedingten Ausfällen zum Opfer. So musste sich gegen den DRHV im Grunde das ganze Team neu erfinden. „Es ist uns gelungen, den Gegner von Beginn an aus der Abwehr heraus unter Druck zu setzen“, lobte Falke. Vor allem der Innenblock, ganz stark zusammengehalten von Mandy Wenzel, glänzte über sechzig Minuten. „Wir haben uns dadurch in das Spiel hineingearbeitet und mit unheimlich viel Selbstbewusstsein agiert“, schwärmte der Trainer. Natürlich war der Favorit aus Dessau, der keineswegs einen schlechten Tag erwischte, nie um eine taktische Antwort verlegen. Immer wieder stellte Coach Thomas Kirschstein sein Team neu ein. Doch egal ob Tempowechsel, Übergänge oder neue Abwehrformationen, Calbe wusste einfach alles zu kontern. „Jeder war für den anderen da, hat den Blick für den gehabt, der besser positioniert war“, freute sich Falke über die Kreativität im Spielaufbau. Besonders Sophia Rust und Lisa-Marie Prokop erwischten einen starken Tag, machten viel Druck aus dem Rückraum und entschieden sich zumeist richtig, selbst zu gehen oder auf die anderen Positionen abzulegen.

So entwickelte sich von Anfang an ein sehenswertes, druckvolles und taktisch niveauvolles Duell zweier Teams, die in der Tabelle zu unrecht auseinander stehen. Bis zum Schluss arbeitete der DRHV hart gegen einen Sieg der Saalestädterinnen und ließ sie nie außer Reichweite kommen. Die TSG-Sieben ließ sich davon jedoch nicht beirren und verdiente sich mit ihrem tollen Auftritt diese zwei Punkte.