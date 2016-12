Auftakt in die Fußball-Saison: Neuzugang Christian Baartz (links) und die TSG Calbe gewinnen mit 2:1 gegen den SV Union Heyrothsberge.Foto: Anne Hofmann

Die Sportler im Salzlandkreis sorgten 2016 für Furore. Ein Jahresrückblick - Monat August:

13. August: Auftakt in die Fußball-Saison. Die TSG Calbe bezwingt in der Landesliga den SV Union Heyrothsberge mit 2:1. Im Derby trennen sich Union Schönebeck und der SV Förderstedt mit einem 1:1-Remis. In der Landesklasse verliert der TSV Kleinmühlingen/Zens mit 3:6 gegen Groß Santersleben, Union Schönebeck II unterliegt dem VfL Gehrden mit 1:4.

14. August: Stefan Bornemann und Sabine Grenzau sichern sich im Beachvolleyball den Landesmeistertitel im Mixed.

15. August: Pokalsieger gegen Meister: Der SV Timmenrode unterliegt bei den Frauen Union Schönebeck mit 1:3.

Bilder Turniermarathon an zwei Wochenenden in Calbe: Beim Saalecup der TSG sind auch Mannschaften aus Holland am Start. Foto: Hofmann



15. August: Vor dem Start in die Kegel-Verbandsliga bezwingt Union Schönebeck den TSV Eisenburg II in einem Testspiel mit 6:2. Mit dabei: Neuzugang Dustin Busse, der vom SV Eintracht Gommern an die Elbe wechselt.

20. August: Freud und Leid im Landespokal: Während die TSG Calbe den favorisierten Verbandsligisten MSV Börde mit 2:0 aus dem Wettbewerb schießt, muss sich Union Schönebeck beim SSV Havelwinkel Warnau (Landesklasse) mit 0:1 geschlagen geben.

21. August: Turniermarathon bei der TSG Calbe: Die Handballer veranstalten erstmals den inzwischen 16. Saalecup an zwei Wochenenden. Zwei von vier Titel gehen nach Holland zum AHV Swift Arnhem. Die weiteren Golmedaillen hängen sich der BSV 93 Magdeburg und der SV Wacker Westeregeln (mJC) um. Eine Woche später gewinnen TuS Magdeburg-Neustadt, erneut Wacker Westeregeln (mJD), der HSV Frankfurt/Oder und der Langenbogener SV.

27. August: Miserabler Auftakt für die Tischtennis-Cracks von Union Schönebeck. Der Verbandsligist muss sich Neuling Aufbau Schwerz mit 6:9 geschlagen geben. Eine Woche später ist der Fehlstart mit dem 2:13 gegen Turbo Dessau perfekt.