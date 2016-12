Die Sportler im Salzlandkreis sorgten 2016 für Furore. Ein Jahresrückblick. Heute: Monat April:

2. April: Der MSC Schönebeck eröffnet auf dem Hummelberg die Motocross-Saison. Für die Gastgeber holt Christoph Heine bei der „Geländefahrt rund um den Hummelberg“ eine Goldmedaille.

2. April: Die SG Lok Schönebeck verliert das Rückspiel in der Sachsen-Anhalt-Liga gegen die Handballerinnen des HC Salzland 06 mit 20:23.

2. April: Zum Saisonabschluss gelingen den Volleyballerinnen des VC 97 Staßfurt zwei Siege. Die WSG Wolfen und der PSV Halle werden mit 3:1 bezwungen. Damit behauptet das Team den dritten Rang in der Landesoberliga. Die Männer beenden die Spielzeit in der Oberliga mit einem 3:2-Krimi gegen Motor Zeitz. Am Ende zieht Staßfurt freiwillig in die Landesliga zurück. Damit entfällt die Relegation.

Bilder Jana Rogau (r.) und der VC 97 beenden die Saison auf einem starken dritten Rang der Volleyball-Landesoberliga.Foto: F. Nahrstedt



9. April: Trauriges Ende einer Suchen-Saison: Die Frauen der SG Lok Schönebeck steigen nach er 25:30-Pleite beim Magdeburger SV 90 ab, weil Konkurrent Buna Schkopau mit 34:21 gegen TuS Magdeburg-Neustadt gewann. Eine Woche später treffen die beiden Abstiegskandidaten aufeinander und trennen sich mit einem 25:25-Remis. Mitte Mai wird sich herausstellen: Lok darf in die Relegation gegen den Dritten der Aufstiegsspiele der Bezirksligisten. Der Weißenfelser HV wird in diesem Duell mit 29:21 bezwungen, sodass Schönebeck in der höchsten Klasse Sachsen-Anhalts verbleibt.

9. April: Mit dem 23:20-Erfolg gegen den Fermersleber SV realisiert der SV Germania Borne vorzeitig den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga.

9. April: Nach dem 22:21-Sieg über Gernrode grüßen die Handballerinnen des SV Wacker Westeregeln weiter von der Tabellenspitze der Bezirksklasse. Eine Woche später steht der Aufstieg fest. Wacker bezwingt Hohendodeleben mit 27:14.

16. April: Lok Schönebeck bezwingt Germania Borne im Derby der Handball-Verbandsliga mit 32:27. Jan Bauer (8 Tore) und Mario Meißner (7) sind zielsicher. Für die Germania trifft Sebastian Scholz 14-mal.

17. April: Bei der Kegel-Kreismeisterschaft sichert sich Gastgeber Schönebecker SV drei von vier Titeln. Bei den Frauen siegt Susann Härtge, bei den Männern Thomas Große. Zudem gewinnt Michael Hagemeyer in der U 23 vor Teamkollege Lucas Golmann.

17. April: Maria Kuse holt bei der Deutschen Badminton-Meisterschaft U 22 im Doppel eine Bronzemedaille.

23. April: Die ZLG Atzendorf gewinnt das Landesklasse-Derby bei der TSG Unseburg/Tarthun mit 3:0 und darf im Rennen um den Klassenerhalt wieder hoffen.

23. April: Wacker Westeregeln gewinnt im letzten Heimspiel gegen Glinde mit 29:24 und schließt die Saison mit dem Vizemeister-Titel in der Verbandsliga ab. Eine Woche später siegt das Team beim designierten Meister Eiche Biederitz mit 24:23.

24. April: Silber für den Schönebecker SV: Die Tischtennis-Spieler trumpfen bei den Mitteldeutschen Mannschafts-Meisterschaften stark auf, landen hinter dem SV Dresden-Mitte. Andreas Gärtner bleibt in den sechs Einzelspielen unbezwungen.

24. April: Bei den Vereins-Mannschaftsmeisterschaften der Senioren im Kegeln erreicht der Salzlandkreis hinter dem KKV Mansfeld den zweiten Platz. Die Silbermedaille erringen Steffi Klotsch, Toni Müller (beide Schönebecker SV), Corinna Hagemeyer (Germania Borne) und Rosemarie Lutze (Salzland Staßfurt).

24. April: Bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen im Karate sichert sich die Sport- und Karateschule Staßfurt Platz eins, vor dem gastgebenden Egelner Karate-Do und dem Shotokan Karate-Do Schönebeck.

30. April: Beim Bahneröffnungs-Sportfest des Schönebecker SC messen sich 350 Leichtathleten im Stadion an der Magdeburger Straße. Bei diesem Anlass wird eine Spendentafel enthüllt, auf der die Unterstützer der Aktion „Rettet die Laufbahn“ verewigt sind.