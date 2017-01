Die Leichtathleten von Union Schönebeck haben bei den Hallen-Wettkämpfen gute Platzierungen erzielt.

Schönebeck l Bei den ersten Hallen-Titelkämpfen in der Leichtathletik begann der Wettkampf gleich mit Paukenschlag. Als erster Starter von Union Schönebeck überzeugte Arne Nebelung. Der in der Altersklasse M 13 antretende erzielte im dritten Versuch des Kugelstoßens mit 10,80 Metern eine neue Bestleistung und damit den ersten Titel für die Leichtathleten in diesem Jahr. Mit 4,18 Metern im Weitsprung erkämpfte er als Werfer im Feld der Spezialisten einen guten siebten Platz und ebenfalls eine neue Bestleistung.

Einmal mehr erfolgreichste, aber auch vielseitigste Teilnehmerin aus Sicht der Schönebecker, war die 14-jährige Jasmin Tietze. In ihrer Paradedisziplin, dem 800 Meter-Lauf, erreichte sie eine Zeit von 2:36,78 Minuten und damit den Titel. Bei den 15-Jährigen über die längere Sprintdistanz von 300 Metern, konnte sie sich auch hier gegen die ältere Konkurrenz durchsetzen und gewann in 45,64 Sekunden. Ihre Vielseitigkeit unterstrich sie mit einem dritten Platz und gesprungenen 4,66 Metern (Bestleistung) im Weitsprung. In derselben Disziplin konnte die 19-jährige Sophia Schultze mit 4,71 Metern einen weiteren Titel beisteuern.

Im weiteren Wettkampfverlauf ergaben sich erfreulicherweise weitere gute Leistungen. So konnte die 12-jährige Carolin Wannagas über die von ihr erstmalig gelaufene Sprintstrecke von 60 Metern als Zweite in 8, 61 Sekunden eine sehr gute Zeit erreichen. Mit gesprungenen 4,13 Metern kam sie aber nicht an ihre Bestleistung heran. Hier fehlt wie bei vielen anderen die Möglichkeit des Weitsprungtrainings während des Winters. Ebenfalls zwei zweite Plätze konnte der Neuzugang Moritz Brüning (M 15, ist seit Januar Mitglied und kommt regelmäßig aus Staßfurt nach Schönebeck zum Training) zum guten Gesamtergebnis der Schönebecker Leichtathleten beisteuern. Moritz erreichte über 300 Meter eine neue Bestzeit von 40,28 Sekunden und konnte mit 5,35 Metern im Weitsprung erneut das Podest besteigen. Abgerundet wurde der Medaillenspiegel durch Lucy Marie Döring (W 12). Lucy schaffte mit neuer Bestzeit von 9,03 Sekunden (im Vorlauf sogar 8,97 Sekunden) auf Anhieb den dritten Platz im 60 Meter-Sprint.