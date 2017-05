Die ZLG Atzendorf hat mit einem 3:1.Sieg gegen den Quedlinburger SV den Abstand zu den Abstiegsrängen auf fünf Punkte vergrößert.

Atzendorf l Allen war nach dem Abpfiff klar, was passiert. Als dann von den Atzendorfer Fans ein „Gib mir ein Z“ ertönte, waren die Feierlichkeiten eröffnet. Die Spieler hüpften und tanzten zum ZLG-Humba und feierten feuchtfröhlich den Sieg. Und nicht nur irgendeinen Sieg, sondern einen klaren Sieg. 3:1 hieß es in der Endabrechung im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Quedlinburger SV. Vor allem im zweiten Durchgang überzeugten die Gastgeber, die absolut nicht wie ein Team aus dem Tabellenkeller spielten und mit fünf Punkten nun auch ein recht komfortables Polster zu den Abstiegsrängen haben.

In der ersten Hälfte war ein klares Bild zu beobachten. Die Gäste aus dem Harz waren überlegen und hatten die klareren Möglichkeiten. Doch Trainer Heinz Weile fasste zusammen: „Die Gäste waren zwar besser, aber wir haben das Tor gemacht.“ Und einmal mehr war es Sebastian Tolle, der für die ZLG traf (18.) und früh den Pausenstand sicherte. Und diese Führung beflügelte die Gastgeber für die zweite Hälfte. Denn die Atzendorfer starteten wie die Feuerwehr. Tolle, der auf der linken Seite spielte, flankte auf Michal Karlik, der das 2:0 nur knapp verpasste.

Der Tscheche absolvierte sein erstes Spiel für die Atzendorfer. Bernhard Knoll, der sportliche Leiter, erklärt: „Wir haben den freien Spieler verpflichtet, um unseren Angriff nochmal zu verstärken.“ Seit Anfang Mai hat Karlik eine Spielgenehmigung. Er ist neben Petr Hranicka, Frantisek Smetana und Lukas Fiser bereits der vierte tschechische Spieler bei der ZLG. Der zur Pause eingewechselte Stürmer war sehr agil, kam wenig später zu einem erneuten Schuss (51.).

Deutlich gefährlicher wurde es dann aber, als Stefan Rock aus der zweiten Reihe abzog. Der Kapitän traf den Ball perfekt und scheiterte nur knapp am Gästekeeper (56.). Die nachfolgende Ecke war ebenso gefährlich. Die Gastgeber zeigten schon fast "Power Play" um den Quedlinburger Sechzehner. Und so fiel das 2:0 zu diesem Zeitpunkt völlig verdient. Tobias Sura setzte sich an der Eckfahne gegen QSV-Verteidiger Michel Albrecht durch und flankte in die Mitte. Dort schraubte sich Philipp Voigtländer hoch und erzielte sein drittes Saisontor.

„Wir haben uns in der zweite Hälfte sehr gesteigert“, sagte Weile. „Vor dem 2:0 haben wir richtig Druck gemacht und folgerichtig auch das Tor erzielt.“ Von den Gästen kam weiterhin nur sehr wenig. Die Chancen von Nico Sterz (64.) und Sebastian Stosch (67.) waren zu harmlos und wirkten schon wie ein letztes Aufbäumen.

Das bessere Team blieben die Atzendorfer, die sogar mit 3:0 in Führung gingen. Tolle bekam nach einem starken Spielzug den Ball und lief frei auf Martin Werner zu. Und Tolle blieb eiskalt, ging sogar noch am Torwart vorbei und schob den Ball ins leere Tor (72.). Wie schon in der Vorwoche schnürte Tolle einen Doppelpack, obwohl er diesmal auf der linken Seite spielte. Vier Tore in zwei Spielen. Der Offensivspieler ist kaum zu stoppen, zeigt sich aber bescheiden: „Ich hab auch klasse Vorlagen bekommen.“

Und Tolle hatte sogar die Chance auf den Hattrick, lief nach 83 Spielminuten wieder frei auf das Tor zu. Doch er vergab, auch weil die Kondition nicht mehr so mitspielte. „Mir fehlte zum Ende leider etwas die Puste, aber für das Team habe ich weitergekämpft.“

Sinnbildlich. Für seine Formstärke. Und auch für den Aufschwung der ZLG. Der direkt verwandelte Freistoß von Sterz blieb nur eine Randbemerkung des 3:1-Heimsiegs. „Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten einen starken Gegner phasenweise richtig gut im Griff“, sagte Weile. Sieben Punkte holten die Atzendorfer damit aus den letzten drei Spielen. Ein echter Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Atzendorf: Eisenträger, Schmidt (75. Isufi), Leuchtmann, Voigtländer, Hranicka, Smetana, Sura (70. Ebeling), Rock, Tolle, Spangenberg, Gehrke (46. Karlik)

Tore: 1:0 Tolle (18.), 2:0 Voigtländer (60.), 3:0 Tolle (72.), 3:1 Sterz (85.), SR: Pit Meißner (Dessau), ZS: 40