Die Knie-OP stellte sich als schwerwiegendere Sache heraus. Der 29-Jährige vom SV 09 Staßfurt fällt mit Knorpelschaden zehn Wochen aus.

Staßfurt l Benjamin Kollmann ist eigentlich ein Sonnenkind. Zumindest, wenn es um seinen Körper geht. Toi toi toi, so galt es bisher. Von größeren Verletzungen war der Topstürmer der Landesklasse-Fußballer vom SV 09 Staßfurt bisher verschont geblieben.

Am Mittwoch nun kam der Mann mit dem Hammer. „Die Diagnose war für mich ein kleiner Schock“, sagt der 17-Tore-Mann aus der Hinrunde. Ein eigentlich kleiner Eingriff am Knie entpuppte sich doch als längere Operation. „Es wurde ein Knorpelschaden erkannt. Das ist definitiv die schwerste Verletzung meiner Karriere“, meint er geknickt. 1,5 Stunden lang werkelten die Ärzte am rechten Knie herum. Kollmann wird lange ausfallen, nachdem er schon in den letzten Spielen der Hinrunde im Dezember mit Schmerzmitteln gespielt hatte.

Sechs Wochen muss er an Krücken gehen, da darf er überhaupt kein Sport machen. Zweimal die Woche muss er zur Physiotherapie, danach könnten die Belastungen vielleicht langsam gesteigert werden. Kollmann selbst rechnet damit, dass er Anfang April der Mannschaft wieder helfen kann. Mitten in der Winterpause hat die so euphorischen Staßfurter doch noch ein Dämpfer ereilt. Ungeschlagen steht der SV 09 in der Landesklasse III an der Tabellenspitze. Staßfurt will aufsteigen in die Landesliga. Das ist das klare Ziel. Ist das jetzt mit dem Ausfall von Kollmann gefährdet? Er selbst sagt: Nein. „Dann muss jemand für mich in die Bresche springen.“ Es ist ja nun nicht so, dass Benjamin Kollmann der einzige gefährliche Mann der Bodestädter wäre. Auch Stefan Stein hat bereits elf Tore auf dem Konto, Felix Jesse durfte auch schon sieben Mal jubeln. „Ich habe keine Bauchschmerzen. Das Team ist stark genug. Wir können aufsteigen. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit und ein langer und schwerer Weg.“

Kollmanns Zweifel liegen im ärgsten Verfolger Osterwieck begründet. Die Harzer ließen sich im Laufe der Hinrunde einfach nicht abschütteln. „Das ist eine gute Truppe“, schätzt Kollmann ein. „Die sind ziemlich gefestigt und werden nicht locker lassen.“ Und die Staßfurter mussten ja einige ärgerliche Punktverluste hinnehmen. Unüberwindbar, das hat die Hinrunde gezeigt, ist auch die beste Defensive der Liga (nur acht Gegentore) nicht. Da war das 2:2 in Darlingerode, das spielerisch schwache 0:0 zu Hause gegen Wernigerode und das 1:1 direkt danach in Hadmersleben. „Das hat uns alle dolle geärgert“, sagt Kollmann.

Trotzdem steht Staßfurt noch immer fünf Punkte vor Osterwieck. Über viele Tests gegen hochklassige Gegner holen sich die Staßfurter gerade im Winter die Fitness für die Rückrunde. Nach dem siegreichen 3:1 gegen Union Schönebeck vergangene Woche wartet am Sonnabend auf dem heimischen Kunstrasenplatz der Verbandsligist Edelweiß Arnstedt. Danach stehen auch noch Tests gegen die TSG Calbe, Schwarz-Gelb Bernburg und Eintracht Lüttchendorf an.

Der 29-jährige Kollmann will dabei sein. „Ich werde mir die Spiele anschauen“, sagt er. Auf Krücken am Seitenrand. Auch am Sonnabend gegen Arnstedt will er seine Männer anfeuern. Das ist für den Stürmer vielleicht auch eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Er ist krank geschrieben, Sport darf er nicht machen. „Ich kann nur herumliegen. Ich muss mir was suchen“, erklärt er. Ein neues Hobby zum Beispiel, damit es nicht zu eintönig wird.

Am 10. Juni steht für den SV 09 Staßfurt dann auswärts das letzte Spiel der Saison in der Landesklasse III an. Kollmann rechnet ganz fest damit, dass er dann wieder genesen an Bord ist. Und wenn alles gut läuft, feiert er zusammen mit seinen Mitspielern den Aufstieg in die Landesliga. Dann wäre doch noch alles gut für Staßfurt. Und vor allem für „Kolle“.