Nach dem 10:0-Sieg gegen den SC Heudeber war es klar: Der SV 09 Staßfurt hat den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. Die Freude bei den Spielern und Verantwortlichen war riesig, die Feierlichkeiten gingen bis tief in die Nacht. Foto: Sven Brückner

Der SV 09 Staßfurt hat mit einem 10:0 gegen Heudeber die Meisterschaft und damit auch den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht.

Staßfurt l Der Trainer wusste genau, was ihm blüht. Das passte am Sonnabend wohl in München, aber auch in Staßfurt. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti kam extra im Trainingsanzug und nicht im feinen Zwirn. Denn bei der Meisterfeier der Roten bekam er eine Menge Bier ab. Genau so wie Jens Liensdorf. Der sprintete beim Abpfiff des Spiels gegen Heudeber, das mit 10:0 mehr als souverän gewonnen wurde, sofort los. Auf der Flucht vor der Bierdusche.

Aber natürlich blieb er nicht verschont. „Es hat glaube ich zehn Sekunden gedauert, bis ich auch nass war. Aber das nehme ich gerne mit, das gehört dazu“, so der Staßfurter Trainer. Aber jeder war mal dran. In zwei Minuten gingen zwei Kästen Bier drauf. „Und davon landete nicht viel in den Kehlen“, sagte Liensdorf lachend. „Den Jungs war die Erleichterung nach dem Spiel anzumerken. Uns allen ist ein Stein vom Herzen gefallen.“ Der Aufstiegstrainer betonte, dass dieser Erfolg keine Selbstversändlichkeit sei. Der Druck war groß. Doch der SV 09 hat standgehalten und sich mit dem Aufstieg belohnt.

Höchster Saisonsieg der 09er

Und wie: Gegen Heudeber fuhren die Staßfurter einen zweistelligen Erfolg ein, gleichzeitig auch der höchste in dieser Spielzeit. „Mit diesem hohen Sieg haben die Jungs die Saison noch mal gekrönt“, war Liensdorf glücklich. Der Gegner konnte nichts entgegensetzen. Der SC Heudeber war nicht nur spielerisch unterlegen, ihm fehlten auch sechs Spieler. Liensdorf: „Da können wir uns nur bedanken, dass sie trotzdem angetreten sind und uns den Sieg und die Feier damit ermöglichten. Das ist Fair Play.“

Bilder Umkurvte in dieser Situation Heudeber-Torwart Sven Reinhardt und trug zwei Treffer zum deutlichen Sieg bei: Benjamin Kollmann (r.). Foto: Sven Brückner



Die Gäste um Christoph Schönfelder (l.) konnten Markus Müller und dem SV 09 nichts entgegensetzen. Foto: Sven Brückner



Auch der Zusammenhalt im Team ist ein Erfolgsgarant des SV 09 Staßfurt. Foto: Sven Brückner



Torwart Tobias Witte (l.) hielt nach dem Spiel eine emotionale Rede und stimmte die „Aufsteiger“-Gesänge an. Foto: Sven Brückner



Chris Horstmann (l.) und seine Teamkollegen feierten den Aufstieg bis tief in die Nacht. Foto: Sven Brückner



Toni Härtge erzielte am 27. Spieltag sein erstes Saisontor und durfte sich nach dem Spiel mit einem Bier erfrischen. Foto: Sven Brückner



Einige Spieler streiften sich nach dem Spiel die roten Meistershirts über, Benjamin Kollmann (r.) feierte im FCM-Jersey. Foto: Sven Brückner



Dabei ging es von Anfang an nur um die Höhe des Sieges. Nach einer hohen Hereingabe von Mathias Nagel köpfte Benjamin Kollmann die Staßfurter in Führung (9.) und beendete damit seine vorübergehende Torflaute. Das 2:0 markierte mit Hilfe beider Pfosten Stefan Stein (36.), der zweite Staßfurter Torjäger. Nur eine Minute nach einem Abstauber von Nagel zum 3:0 (42.) erzielte Toni Härtge das schönste Tor des Tages: Sein Schuss aus 25 Metern ging an die Latte und von da aus zum 4:0-Pausenstand ins Tor.

Gleich drei Tordebütanten

„Es hat mich sehr gefreut, dass wir auch mal aus der zweiten Reihe abgeschlossen haben. Oft wollten wir den Ball in dieser Saison ja hereintragen“, so der Trainer. Liensdorf wäre aber nicht er selbst, wenn er nicht trotzdem noch einen Kritikpunkt finden würde: „Die erste Hälfte war nicht das Gelbe vom Ei. Wir haben keinen fließenden Fußball gezeigt, das Spiel war zu zerfahren.“ In der zweiten Hälfte wurde das laut Coach besser. Die Gäste brachen ein, Staßfurt spielte weiter mit hohem Tempo, kam schnell zum 5:0 durch Stein (48.). Der Goalgetter bewies vom dem 6:0 zudem Übersicht und legte auf Dustin Abresche ab. Der 19-Jährige erzielte sein erstes Saisontor. Auch Patrick Lissek, der nach dem 7:0 von Stein (65.) das achte Tor der 09er beisteuerte, traf zum ersten Mal in dieser Saison. Mit Härtge, Lissek und Abresche umfasst die Liste der Tordebütanten gleich drei Spieler. Liensdorf war darüber sehr erfreut: „Auch die drei durften ihre starke Saison nochmal mit einem Tor krönen.“

Stein schnürt einen Viererpack

Für die letzten beiden Treffer waren die altbekannten Torschützen Kollmann (70.) und Stein (87.) zuständig. Letzterer machte das Resultat mit seinem vierten Treffer des Tages zweistellig. Stein kommt damit auf insgesamt 25 Treffer, nur Osterwiecks Philipp Matzelt traf einmal mehr.

Der höchste Sieg in der Meistersaison bestätigte nochmal den Erfolg der Staßfurter. Doch wie sah der Weg der 09er eigentlich aus? Zu Beginn der Saison war das Ziel noch, unter die ersten Drei zukommen. Nach einer „super Hinrunde“ wurde umgeplant. Der Aufstieg sollte her. Und der SV 09 machte es weiter souverän, zeigte sich in Spitzenspielen abgezockt und hatte auch gegen schwächere Gegner keine Probleme. 25 Spiele ohne Niederlage am Stück sprechen für sich. Für Liensdorf ist die Konstanz der Schlüssel zum Erfolg gewesen: „Wir sind verdient aufgestiegen. Wir haben über die komplette Saison konstant unsere Leistung abgerufen und jeder Spieler hat seinen Teil dazu beigetragen.“ Osterwieck ist eingebrochen, Langenstein konnte abgeschüttelt werden. Nur zuletzt klopfte auch noch mal Quedlinburg an, aber ohne Erfolg.

"Landesliga - Wir sind wieder da!"

Mit Konstanz sicherte sich der SV 09 Platz eins und darf nun sagen: „Landesliga - wir sind wieder da!“ So stand es auf den T-Shirts, die sich alle Staßfurter nach dem 10:0-Sieg überstreiften. Die Erleicherung war in den Gesichtern zu sehen. Die Feierlichkeiten waren entsprechend feuchtfröhlich und dauerten lange an. Und auch wenn sich das Trainerteam um 20 Uhr schon frühzeitig verabschiedete, die Spieler feierten weiter, belohnten sich bis tief in die Nacht für den sportlichen Erfolg. „Die Jungs haben es richtig krachen lassen. Aber das haben sie sich auch verdient.“

Staßfurt: Witte - Nagel (56. Unger), Stein, Abresche, Lissek, Müller, Jesse, Lieder (64. Moye), Kollmann, Horstmann (39. Mähnert), Härtge

Tore: 1:0 Kollmann (9.), 2:0 Stein (36.), 3:0 Nagel (42.), 4:0 Härtge (43.), 5:0 Stein (48.), 6:0 Abresche (56.), 7:0 Stein (65), 8:0 Lissek (69.). 9:0 Kollmann (70.), 10:0 Stein (87.), SR: Daniel Firtzsche (Bitterfeld), ZS: 120