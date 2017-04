Die ZLG Atzendorf liefert beim 1:1 (1:0) gegen den SV Langenstein ein gutes Spiel ab, holt aber einmal mehr keinen Dreier.

Atzendorf l Bernhard Knoll, der sportliche Leiter der ZLG Atzendorf, war zuletzt als Spielbeobachter unterwegs. Er schaute sich die Partie des SV Langenstein gegen Darlingerode an und nahm die entsprechenden Schlüsse mit. „Sie agieren vor allem mit hohen Bällen in die Mitte, darauf haben wir uns eingestellt“, sagte Knoll. Und auch wenn die Atzendorfer am Ende nur 1:1 gegen den SV Langenstein spielten, sah das zunächst richtig gut aus.

In der ersten halben Stunde ließen die Gastgeber hinten nichts zu. Einzig eine Ecke von Marcel Menzel, die durch den Wind auf der Latte landete, sorgte für etwas Gefahr der Gäste (24.). Die Gastgeber hatten hingegen bereits nach acht Minuten die große Chance zur Führung. Frantisek Smetana täuschte einen Pass auf Sebastian Tolle an, schoss aber stattdessen und traf den Außenpfosten.

Nach 26 Minuten gingen die Gastgeber dann verdient in Führung. Petr Hranicka, der einer der Aktivposten im ZLG-Spiel war, setzte sich auf der rechten Seite gegen einen Langensteiner durch und flankte flach in die Mitte. Im Hinterhalt lauerte im Strafraum Marcel Schmidt und erzielte aus zehn Metern mit der Hilfe der Latte das 1:0. Danach blieben die Gastgeber besser, hatten durch Hranicka und Tolle weitere Chancen. „Wir haben diesmal eine ordentliche Leistung gezeigt, in der ersten Hälfte haben wir sogar richtig gut gespielt“, so Knoll.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber etwas ab, auch wenn sie weitere Einschussmöglichkeiten hatten. Stattdessen erzielten die Gäste laut Knoll „völlig überraschend“ das 1:1 durch Philipp Brüser (79.). Doch die Atzendorfer hatten noch die große Chance auf den Ausgleich. Stefan Rock hatte das 2:1 mit einem Foulelfmeter auf dem Fuß (87.). Doch der Kapitän scheiterte am Torwart der Gäste. Die Blau-Weißen belohnten sich nicht für ein gutes Spiel. „Es soll im Moment einfach nicht sein“, ist Knoll enttäuscht. „Wie ein Absteiger spielen wir aber definitiv nicht.“ Am nächsten Spieltag trifft die ZLG im Kellerduell auf Darlingerode. Auch dieses Team hat Knoll zuletzt beobachtet.

ZLG Atzendorf: Eisenträger - Schmidt, Leuchtmann, Viogtländer, Faatz, Ebeling, Smetana, Hranicka, Rock, Tolle, Ma. Gehrke (57. Mi. Gehrke)

Tore: 1:0 Schmidt (26.), 1:1 Brüser (79.); SR: Müller; ZS: 40