Wacker Westeregeln aus der Verbandsliga muss am Sonnabend (Anwurf 16.30 Uhr) gegen den Letzten FSV 1895 Magdeburg ran.

Westeregeln l Zumindest diesen einen kleinen nachrichtlichen Hoffnungsschimmer konnte Matthias Zeidler durch die Welt schicken. Marcel Pufahl hat wieder mit dem Training begonnen. „Hier sollte alles gutgehen“, sagt der Trainer vom Handball-Verbandsligisten Wacker Westeregeln.

Am Sonnabend um 16.30 Uhr empfangen die Grün-Hemden in der Sporthalle Westeregeln den Tabellenletzten FSV 1895 Magdeburg. Erst einen einzigen Saisonerfolg haben die Magdeburger auf der Habenseite. Doch die Tabelle, die lügt ganz eindeutig. Sagt Zeidler. „Auf jeden Fall dürfen wir den Gegner nicht unterschätzen. Auch wenn sie weit unten stehen sind sie doch immer gefährlich und haben sich auch personell zum Jahresbeginn verstärkt.“

Er geht also schwer davon aus, dass es nicht so ein einseitiges Spiel wie am 1. Spieltag der Hinrunde geben wird. Da gewann Wacker 31:21 in Magdeburg. „Sie haben jetzt einen viel größeren Kader und in Güsen (Magdeburg verlor am Sonnabend beim Tabellenzweiten nur mit 28:32, Anm. d. Red.) relativ knapp verloren. Auch die Ergebnisse der letzten Saison spielen keine Rolle mehr.“ Da gab es zwei knappe Spiele. Einmal gewann Westeregeln zu Hause (25:23), in der Landeshauptstadt hieß es 27:28 gegen Westeregeln.

Und dann ist ja eben noch die Sache mit dem Kader. Pufahl ist zurück. „Aber Andy Rothe und Dennis Fischer fallen noch ein paar Wochen aus. Es gibt leider immer noch personelle Engpässe“, teilt Zeidler mit. Bei der knappen Niederlage am vergangenen Sonnabend gegen Solkpe/Mieste hatte der Trainer keinen etatmäßigen Kreisläufer auf der Platte. „Das ist schon eine Umstellung. Aber die Leute, die zuletzt am Kreis gespielt haben, haben das gut gemacht und es wird jede Woche besser. Es hilft ja auch nicht, zu jammern.“ Der Trainer wagt da einen Blick zur Konkurrenz. „Das Problem haben andere auch und somit müssen wir die Ausfälle mit den anderen Leuten kompensieren und auch längere Einsatzzeiten in Kauf nehmen.“

Zeidler selbst wird am Sonnabend nicht vor Ort sein können. Wer ihn an der Seitenlinie vertreten wird, konnte der Trainer Freitag Nachmittag noch nicht sagen. Das sollte sich erst beim Abschlusstraining am Abend entscheiden. Aber kleine Überraschungen helfen im Alltag ungemein. Und es ist ja auch nicht so, dass die Westeregelner nicht wissen würden, was zu tun ist. Sie kennen ihre Abläufe. Auch ohne Trainer, auch ohne Andy Rothe und Dennis Fischer, auch ohne Kreisläufer.

Wacker führt die ewige Tabelle an

Vielleicht hilft für ein noch besseres gutes Gefühl auch der kleine Zahlensalat samt Jubiläum. Der SV Wacker 09 Westeregeln absolviert heute sein 500. Verbandsligaspiel. In 20 Jahren Verbandsliga kommt Wacker dabei bisher auf 245 Siege, 40 Unentschieden und 214 Niederlagen.

Und auch die Bilanz gegen die Magdeburger ist für Wacker erfreulich. Von fünf Duellen mit dem FSV konnten die Grün-Weißen bisher vier für sich entscheiden. Und in der ewigen Tabelle der Verbandsliga führt Wacker. Der FSV Magdeburg ist da übrigens nur auf Platz 42 gelistet, hat aber auch erst vier Jahre in der Verbandsliga gespielt.