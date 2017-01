Es ist Derbyzeit. In der Verbandsliga sind Stendal und Seehausen Gastgeber für weitere altmärkische Männerteams.

Stendal l Natürlich sind die hiesigen Handballfans geradezu fixiert auf diese beiden Spiele.

Seehausen will Wiedergutmachung

In der Wischelandhalle rüsten sich die Seehäuser an diesem ersten Spieltag der Rückrunde zu einem Duell, in dem sie Wiedergutmachung betreiben wollen.

Am ersten Saisonspieltag sind sie in der Osterburger Sekundarschulhalle von dem damaligen Gastgeber praktisch gedemütigt worden. Mit 30:18 warfen die Biesestädter den Kreisrivalen aus der Halle. Das schmerzte die SG-Männer sehr.

Doch sie haben sich, nach weiteren herben Schlappen zu Serienbeginn, inzwischen von Spiel zu Spiel etwas verbessern können. Nach dem 26:16-Heimsieg über Klein Oschersleben stehen sie nunmehr mit 11:15 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

„Osterburgs Mannschaft ist als Tabellenführer der Favorit, doch wir wollen zeigen, dass wir an Leistungsstärke gegenüber dem Hinspiel zugelegt haben“, so Seehausens Coach Frank Leo. Insbesondere die Abwehrarbeit war in den letzten Wochen sehr gut.

Osterburgs Mannschaft (23:3 Punkte) hat zuletzt auswärts in Glinde ein ganz wichtiges Match mit 34:30 gewonnen und dürfte vor dem Derby vor Selbstbewusstsein strotzen.

In der Stendaler Sporthalle an der Schillerstraße ist ab 15 Uhr der HV Solpke/Mieste (6./16:10) zu Gast. Die Westaltmärker haben am vergangenen Wochenende Gastgeber Wacker Westeregeln mit 33:32 bezwungen. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor spielte Wacker in Stendal auf und gewann 29:25.

Siegeswille bei den Stendalern

Inzwischen aber haben die Rolandstädter (16./6:20) beim Magdeburger SV 90 ihren ersten Auswärtserfolg gelandet (27:23) und vier Punkte Abstand zwischen sich und die Abstiegsränge gebracht. Das dürfte auch ihnen Selbstvertrauen gebracht haben. Nach der Partie in Magdeburgs sagte Trainer Frank Ziekau: „Wir wollen auch gegen Solpke/Mieste um den Sieg kämpfen.“

Gegenüber dem letzten Match wird die personelle Situation beim Gastgeber etwas besser sein, denn Kreismitteakteur Tom Schumann kehrt morgen in der Frühe zurück aus dem Skilager in Österreich.