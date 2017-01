Der BBC Stendal ist im dritten Spiel in Folge ungeschlagen.

Stendal (rwi) l In der Basketball-Landesliga hat der BBC Stendal am Sonntag daheim gegen Martineum Halberstadt mit 84:67 gewonnen.

Die Lizards gingen mit nahezu vollem Kader und viel Selbstvertrauen in die Partie. Hoffnung machte zudem die Tatsache, dass die Gäste nicht in Bestbesetzung aufliefen.

Beide Teams begannen das Spiel mit deutlicher Nervosität. Körbe resultierten auf beiden Seiten aus nachlässiger Verteidigung, sodass sich zunächst keine der beiden Mannschaften absetzte (8:8). Erst allmählich stabilisierte sich die Defense der Lizards, doch auch den Vorharzern gelang es, den BBC immer wieder zu schwierigen Würfen zu zwingen. Mogk schoss den BBC mit dem Pausensignal mit 17:14 in Front, jedoch sollte die Partie weiterhin spannend bleiben.

Im zweiten Viertel ging es weiter wie zuvor. Die Führung wechselte hin und her. Während der BBC nun Mühe hatte, die Schütze des Gegners unter Kontrolle zu bringen, war es in der Lizards-Offense vor allem Alexander Herrmann zu verdanken, dass der BBC im Spiel blieb. Mit sieben Punkten in Folge und insgesamt elf Punkten im Viertel riss er das Ruder in dieser Phase an sich und hielt den BBC im Rennen. In der Auszeit stellte Coach Braun auf Zonenverteidigung um, mit dem Ziel den Rhythmus des Gegner zu brechen. Mit viel Laufbereitschaft wurde Halberstadt zu schwierigen Würfen gezwungen. Auf der Gegenseite ermöglichte ein 11:0-Lauf für die Lizards eine 41:32-Halbzeitführung.

Coach Braun beschloss entgegen alter Gewohnheiten, zur Halbzeit nicht in die Kabine zu gehen. Mit dieser Maßnahme sollte dem Schlendrian, der regelmäßig die Lizards im dritten Spielabschnitt befällt, Einhalt geboten werden. Auch dieser Kniff zeigte Wirkung. Der BBC kam mit Wucht aufs Feld. Nachwuchsspieler Janis Falke zog ein ums andere Mal zum Korb und konnte nur durch Fouls gestoppt werden. Ein 19:5-Spurt ließ die Führung bis zur 28. Minute auf 60:37 anwachsen.

Vor dem letzten Viertel schien der BBC bereits auf die Siegerstraße eingebogen zu sein (64:43). Doch wer die zwei Punkte schon auf das Konto der Lizards wandern sah, musste sich im letzten Viertel verwundert die Augen reiben. Die Gäste setzten noch einmal alles auf eine Karte und suchten nun mit aller Macht den Abschluss. Ein 2:14-Lauf gegen die Lizards brachte den Sieg noch einmal in Gefahr, zumal der Vorsprung auf 66:57 schmolz. Wieder brachte eine Auszeit die Wende.

Coach Braun forderte nochmals mehr Konzentration im Abschluss ein. Mogk per 3er sowie ein bärenstarker Albrecht Gäde (acht Punkte im 4. Viertel) sorgten mit schnellen 15 Punkten innerhalb den letzten drei Minuten für einen letztlich klaren 84:67-Sieg der Lizards. Damit gewann der BBC auch den direkten Vergleich gegen Halberstadt, sodass die Lizards nun mit einer ausgeglichenen Bilanz auf den fünften Tabellenplatz klettern. Dank einer tollen Teamleistung bleibt der BBC im dritten Spiel in Folge ungeschlagen.

BBC Stendal: Wille, Adams (13), Stock (2), Gatzka (8), Mogk (12), Braun, Klaus (10), Falke (10), Gäde (8), Büst (2), Goroncy (6), Herrmann (13).