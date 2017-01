In Stendal trafen am Sonntag in der Sporthalle Haferbreite der Stendaler KC und der SV Binde aufeinander. Nach dem Spiel gab es ein gemeinsames Gruppenbild. Foto: Thomas Wartmann

Der Stendaler KC verlor in der 2. Bohlekegeln-Bundesliga am Sonnabend in Arendsee gegen Binde, gewann aber am Sonntag das Rückspiel.

Stendal l Beide Spiele endeten jeweils 3:0. Auf der Anlage in Arendsee hingen am Sonnabend die Trauben für die Rolandstädter – wie auch in den Jahren zuvor – hoch, zu hoch. Am Ende siegten die Westaltmärker 5328 zu 5241 Holz relativ deutlich. Der Zusatzpunkt ging mit einer Wertung von 48:30 an den SV Binde. Auf Seiten der Stendaler überzeugte besonders Christian Krakow. Seine 893 Holz bedeuteten hinter den Bindern Thiede (907) und Dombrowski (895) das drittbeste Einzelergebnis. Kurios: Marcel Borsch schob 888 Holz und holte damit 8 Punkte für sein Team. Insgesamt waren die Stendaler aber nicht ausgeglichen genug, um in Arendsee den Zusatzpunkt zu holen. Das war gestern auf eigener Bahn völlig anders. Die Stendaler zogen bereits nach dem ersten Paar auf und davon. Schritt für Schritt wurde der Vorsprung ausgebaut. Am Ende hieß es 5452 zu 5341 Holz. Tom Matysiak Tagesbester Der Kampf um den Zusatzpunkt war allerdings hart umkämpft. Die Ostaltmärker siegten in dieser Wertung hauchdünn 47:31. Tagesbester wurde Stendals Tom Matysiak, der überragende 931 Holz schob. Bindes Albrecht holte mit 919 Holz (zweitbeste Leistung insgesamt) immerhin elf Punkte für die Gäste. Danach folgte Marcel Borsch mit 915 Holz. Damit verbleiben beide Teams im Mittelfeld der Tabelle.

